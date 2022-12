Confartigianato, a Sassari apre il Padiglione Tavolara

CONFARTIGIANATO IMPRESE SARDEGNA

ARTIGIANATO ARTISTICO – A Sassari l’inaugurazione del Padiglione

Tavolara: riapre anche il “Salone delle Botteghe”. Marco Rau

(Presidente Confartigianato Sassari): “L’artigianato artistico e di

design della Sardegna torna finalmente nella vera e unica “casa” del

saper fare dei maestri sardi”.

“L’artigianato artistico e di design della Sardegna, torna finalmente

nella vera e unica “casa” del saper fare dei maestri sardi. Un luogo

che ha sempre rappresentato l’avanguardia e la sperimentazione e che,

da oggi in poi, verrà riconosciuto a livello nazionale, come simbolo

di originalità, unicità ed eccellenza dei pezzi e di creatività degli

imprenditori e delle loro arti. Da qui si riparte per far rinascere la

vera cultura artigiana sarda, fatta di radici e di passato ma,

soprattutto, di futuro. E questo lo si deve soprattutto al Comune di

Sassari che con noi artigiani ha voluto condividere idee e percorso”.

Con queste parole Marco Rau, Presidente di Confartigianato Imprese

Sassari, durante l’inaugurazione del Padiglione Tavolara a Sassari, ha

voluto commentare il rilancio anche del “Salone delle Botteghe”, lo

spazio al piano terra, avvenuto grazie progetto finanziato

dall’Amministrazione Comunale, e dalla collaborazione di

Confartigianato con “Menti Vaganti”.

Tale superficie, con le sue 10 aree dedicate, sarà destinata ad

altrettante arti produttive quali ceramica, vetro, legno, pelle,

pietre, ferro battuto e coltelleria, tessile, gioielli, intreccio,

ricamo con filati e tessuti, che saranno rappresentate in 10 distinti

colori. Confartigianato, quindi, ha voluto proporre una selezione di

eccellenti artigiani che, pur in continuità con la grande tradizione

sarda, sono attenti alla ricerca, allo stile, alla qualità e alla

tecnica. I numerosi maestri, per questo, si alterneranno in rotazione

in 7 fasi espositive che consentiranno alle aziende di lavorare,

mettere in mostra e vendere i loro manufatti. Anche gli interni

saranno realizzati da aziende sarde del legno; gli allestimenti,

infatti, sono stati studiati appositamente per ospitare prodotti delle

diverse tipologie merceologiche.

L’Associazione Artigiana ricorda come con l’idea presentata al Comune,

sin dai primi mesi dell’anno, si sia voluto riprendere la funzione

dello spazio nell’originaria destinazione ideata da Tavolara e Badas e

quindi il Padiglione tornerà a essere un luogo prezioso per spiriti

alla ricerca di quell’intimo equilibrio tra manualità e arte, dove il

passato torna ad essere presente nella sua essenzialità e dove il

futuro trova forma in una inaspettata meraviglia.

“Vogliamo puntare sulla valorizzazione delle eccellenze

dell’artigianato artistico e tradizionale, dalla moda al complemento

di arredo, con dimostrazioni e lavorazioni dal vivo per esaltare il

saper fare dei Maestri – continua Rau – ciascun artigiano avrà la

possibilità di esporre i propri prodotti, dai manufatti in legno a

quelli in ferro o vetro, dalla moda all’artigianato tipico e di

tradizione, dai mobili ai gioielli. Il visitatore potrà, quindi,

ammirare le migliori produzioni artistiche locali, dove creatività,

design, materie prime di alta qualità esprimono il meglio

dell’autentico Made in Sardegna per dare vita a manufatti originali e

irripetibili”.

“Come Associazione Artigiana siamo onorati che il Comune di Sassari ci

abbia scelto come partner per rilanciare l’Artigianato all’interno del

Padiglione, un’iniziativa che valorizza le eccellenze artigiane in una

location davvero unica – conclude il Presidente di Confartigianato

Sassari – l’evento si inserisce alla perfezione nel percorso di

valorizzazione dell’artigianato artistico sardo che la Regione e il

Comune stanno portando avanti da tempo, nella consapevolezza che la

creatività, l’arte e la maestria degli artigiani rappresenti uno dei

più riconoscibili biglietti da visita della Sardegna nel mondo per

offrire, in questo senso, una importante occasione per far conoscere e

rendere fruibile l’artigianato artistico nelle sue molteplici

sfaccettature”.

LA RIPARTENZA

Dopo due anni di stop, la ripartenza delle iniziative al chiuso come

questa di Sassari, rappresenta un forte segnale di ripresa, economica

e sociale che in questo caso coinvolge moltissime realtà del nord

della Sardegna e del resto dell’Isola. Un appuntamento importantissimo

che permetterà al grande pubblico di tornare ad ammirare dal vivo

creazioni artigianali di ogni tipo: un’infinita varietà di manufatti

che strizzeranno l’occhio al design e alla tradizione, senza

dimenticare la possibilità di poter comprare pezzi unici. Confermando

l’importanza e la rivalutazione del fatto a mano artigianale, la

rassegna avrà come obiettivo quello di incantare il pubblico,

proiettando l’inventiva del passato sul futuro e aprendo un dialogo

virtuoso tra mestieri antichi e progettazione moderna. Il risultato

sarà un insieme di oggetti in grado di esaltare le peculiarità

dell’artigianato. Permetterà anche di ammirare pezzi unici e

incontrare artigiani d’eccezione che, con le loro idee e tecniche,

daranno forma a bellezza e originalità, valorizzando e promuovendo

l’alto artigianato sardo, che rappresenta a pieno titolo il meglio del

Made in Sardegna. L’Isola, da sempre, punta sull’artigianato artistico

e di tradizione e sui suoi talenti, che dimostrano di saper coniugare

l’innovazione alla storia e alle tradizioni e che rendono grande

l’Isola nel mondo. Con questa iniziativa intendiamo anche accendere i

riflettori sull’eccellenza delle imprese e dei designer sardi offrendo

un’occasione importante di promozione di uno dei settori che,

storicamente, sta contribuendo a trainare il comparto artigianale.

L’ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA SARDEGNA

L’artigianato tipico e tradizionale della Sardegna, rappresenta

l’immagine vera e propria della cultura e delle radici dell’Isola. E’

la sensazione che gli altri hanno della nostra regione. L’artigianato

artistico costituisce un grande patrimonio culturale ed economico e

rappresenta nel mondo l’emblema del gusto, della creatività,

dell’unicità del made in Sardegna. Il “fatto ad arte sardo”, per la

sua capacità di essere pezzo unico e su misura è per la nostra regione

un’enorme risorsa creativa e reattiva contro l’omologazione del gusto

indotta dalla globalizzazione e rappresenta la difesa della memoria,

dell’identità e della diversità. I coltelli di Pattada, i tappeti di

Aggius e Nule, l’arte dell’intreccio di Castelsardo e Sennori, il

Corallo rosso di Alghero sono alcune delle eccellenze dell’artigianato

tipico tradizionale dell’Isola. Le produzioni artistiche, tipiche e

tradizionali descrivono l’immagine vera e propria della cultura e

delle radici della nostra Isola. L’attività artigiana delle imprese

del tipico e tradizionale sardo, nei vari territori, è importante dal

punto di vista dell’attrattività e del mantenimento della tradizione e

della memoria.

Infine, questa esposizione di pezzi quasi unici, servirà anche a

dimostrare, ancora una volta, come sia estremamente necessario

tutelare in ogni maniera possibile questi artigiani-artisti: dobbiamo,

insieme alle Istituzioni, lavorare perché queste preziose professioni

non vadano disperse.

