Concorso Pubblico per Dirigenti Veterinari: graduatorie poco chiare

Ares Sardegna aveva bandito un Concorso Pubblico per Dirigenti Veterinari, con 10 posti disponibili. Ma nella graduatoria definitiva c’è poca chiarezza. Un inspiegabile balzo in avanti di trentasei caselle.

Per questo, parte l’indagine della Consigliera Regionale del M5S Desirè Manca.

I fatti sono i seguenti: un singolo candidato, dalla posizione numero 51 della graduatoria provvisoria è passato alla posizione 15 nella graduatoria definitiva. Prima il suo punteggio era di 67,484, adesso di 72,874.

La Consigliera ha dichiarato: «Non risultano atti o integrazioni di sorta che giustifichino le modifiche apportate alla prima graduatoria stilata. Quindi, non si comprendono le motivazioni della rettifica che hanno portato all’avanzamento di posizione da parte del candidato.»

La trasparenza dell’azione amministrativa costituisce uno dei cardini fondamentali della pubblica amministrazione, pertanto la Consigliera ha presentato un’interrogazione in merito affinché si faccia chiarezza su quanto avvenuto nel Concorso Pubblico per Dirigenti Veterinari.

L’interrogazione è volta al Presidente Solinas e all’assessore alla Sanità per sapere se non intendano attivarsi per garantire la massima trasparenza nell’ambito della procedura di selezione pubblica.

Si ricorda che il Concorso prevedeva il reclutamento di 10 posti di Dirigente Veterinario, Disciplina igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 8796 del 22.11.2019.

