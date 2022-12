Cosa non deve mancare in un ufficio

Come realizzare un ufficio perfetto per lavorare in un contesto confortevole

Un altro luogo dove le persone trascorrono la maggior parte del tempo oltre a casa propria è la sede di lavoro.

Proprio per questo, è indispensabile realizzare un ufficio che risponda al meglio ai gusti e alle esigenze dei lavoratori: lavorare in un ambiente confortevole e funzionale migliora la concentrazione e stimola la creatività.

Il termine “ufficio”, in questo articolo, viene inteso in senso generale, sia inserito all’interno di un’azienda sia allestito a casa in una stanza adibita appositamente per lo smart working.

Vediamo, allora, una serie di suggerimenti per creare il luogo ideale in cui lavorare con serenità ed efficienza.

La sedia giusta

Fondamentale è la sedia: tipo e qualità della seduta sono, infatti, elementi chiave per lavorare in tutta comodità.

Diventa indispensabile dotarsi di una seduta confortevole, solida e con le rotelle: la scelta di una sedia non idonea può portare problemi alla schiena e alla salute.

Gli scaffali

Per lavorare senza distrazioni e al meglio, la scrivania deve essere sgombra e il materiale d’ufficio archiviato in ordine e facilmente consultabile: da qui l’importanza di disporre di adeguate scaffalature, di ogni colore, tipo e dimensioni per adattarsi a ogni necessità.

La cancelleria

Per agevolare il lavoro ed essere più produttivi, occorre acquistare tutto il materiale di cancelleria indispensabile e tenerlo sempre a portata di mano.

Penne, quaderni, evidenziatori, graffette, pinza leva punti, spillatrici, carta per fotocopie, correttore… Non si deve badare a spese ma fornirsi di tutto ciò di cui si ha bisogno.

Un tocco personale

Abbiamo accennato come un ufficio debba essere confortevole e andare incontro ai gusti e alle esigenze di chi vi lavora.

In quest’ottica, non deve mancare un tocco personale che può risollevare l’umore nei momenti critici e “far sentire a casa”: sistemare una fotografia cara sulla scrivania, utilizzare una tazza personalizzata, sono tutti aspetti che contribuiranno a rendere l’ufficio più accogliente.

Curare l’immagine aziendale

L’ufficio è anche il luogo, per molte attività, dove avvengono gli incontri con i clienti: massima attenzione, allora, a curare l’immagine aziendale prevedendo accessori personalizzati con il logo e i colori del brand. A questo proposito, i calendari olandesi personalizzati possono essere la scelta più adatta perché contribuiscono rendere l’ufficio più ricercato abbellendo le pareti e mostrando subito i riferimenti dell’azienda.