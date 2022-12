COLDIRETTI SARDEGNA. 20 MILIONI PER ORTOFRUTTA:10 milioni per il blocco della movimentazione per la malattia del cervo

Mantenute le promesse anche per il settore ortofrutticolo e per quello del bovino da carne. Nella Omnibus approvata ieri sera dal Consiglio regionale ci sono, infatti, i 20 milioni per il caro prezzi subito dagli ortofrutticoltori e i cerealicoltori. La Giunta regionale si era impegnata ad intervenire in sostegno del mondo agricolo dopo la manifestazione di Coldiretti Sardegna del febbraio scorso grazie alla quale furono previsti interventi per i settori zootecnici e successivamente anche ad un nuovo incontro con il presidente della Regione Christian Solinas ed una delegazione di agricoltori guidata dalla Coldiretti.

“I tempi burocratici spesso vanificano gli impegni politici, questa volta anche se in ritardo rispetto al settore zootecnico arrivano finalmente anche i denari per uno dei settori più penalizzati in questo momento di crisi, quello dell’ortofrutta – sottolinea il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Adesso è importante recuperare il tempo perduto accelerando nella spendita delle risorse per farle giungere quanto prima agli agricoltori che stanno pagando da mesi il salasso del caro prezzi”. “Buona notizia che va a sommarsi – ricorda ancora Battista Cualbu – alla Delibera dei giorni scorsi dell’assessorato all’Agricoltura che prevede la riammissione delle domande della famigerata siccità del 2017 rigettate per inadempienze contributive e per la mancata dichiarazione di vendemmia. Una chiara vittoria della nostra Organizzazione dopo le dure battaglie portate avanti in questi anni ed in particolare dopo la presentazione in Commissione regionale alle Attività Produttive da parte delle Agenzie Laore e Argea del report proprio sulla siccità che ha messo in luce la situazione reale con solo il 23% delle domande liquidate. Report presentato dopo la nostra assemblea di ottobre in fiera a, Cagliari con oltre mille agricoltori. Mentre la delibera segue le nostre puntuali note in cui abbiamo evidenziato che queste pratiche potevano essere recuperate”. Nella Omnibus approvata ieri notte sono presenti anche altri interventi importanti sollecitati da Coldiretti Sardegna per il bovino da carne: “penalizzato dal blocco totale della movimentazione per i ruminanti in seguito alla comparsa della malattia emorragica del cervo che ha penalizzato soprattutto i circa 7.800 allevatori di bovini da carne – sottolinea il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba -.

In questo modo si alleviano i costi di produzione cresciuti avendo dovuto tenere in stalla i vitelli con i costi dei mangimi più che raddoppiati. Inoltre vista la situazione aleatoria dovuta alle diverse epizoozie abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Giunta regionale anche un fondo di 5milioni di euro per intervenire celermente per sostenere quelle aziende che subiranno nuove perdite a causa di altri virus”.