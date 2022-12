Chiese sotterranee a Somma Vesuviana

Chiese sotterranee Somma

Somma Vesuviana città d’arte – città di cultura – città di storia!

Domani – Giovedì 8 Dicembre – ore 17 e 30 “Natale in Masseria” con mercatini di Natale per la Pace e per l’Ambiente nel cuore della Masseria Fornaro – Ciccarelli.

advertisement

Un intenso cammino emotivo tra Masserie del ‘300 e beni culturali.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana) : “A breve sarà pronto l’intero calendario di eventi che saranno davvero tanti lungo strade, piazze e luoghi storici. Domani però ci sarà “Natale in Masseria” evento al quale il Comune ha concesso il patrocinio. Incontri, canti, musica popolare, teatro, giochi, mercatini per bambini, ragazzi ed adulti”.

E Domenica – ore 18 e 30 – escursione nelle Chiese sotterranee di Santa Maria del Pozzo con “L’arte a sostegno dell’arte”, evento organizzato dalla Direzione Beni Culturali del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo.

“Natale in Masseria”

“Domani sarà “Natale in Masseria”, a Somma Vesuviana con mercatini di Natale per la Pace e per l’Ambiente. Il Comune ha concesso il patrocinio morale all’evento in programma domani, Giovedì 8 Dicembre, nel giorno dell’Immacolata e Venerdì 9 Dicembre. L’evento si chiama : “Natale in Masseria” ed è organizzato dal Coordinamento Buonaria .

Nei prossimi giorni, invece, presenteremo alla Città il Calendario di Eventi. A Somma Vesuviana gli eventi saranno tanti, di qualità e per tutti i gusti. Eventi che coinvolgeranno strade, piazze e luoghi storici”.

Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Cittadini e turisti potranno così conoscere la Masseria Fornaro – Ciccarelli in Via Fornari. Somma Vesuviana è ricca di masserie nella parte a valle, risalenti in particolare al XIV secolo. Dunque per due giorni la grande opportunità di compiere un viaggio in compagnia della storia, del Natale, del canto, pensando alla pace e all’ambiente.

Domani, in Via Fornari presso la Masseria Fornari – Ciccarelli, organizzato dal Coordinamento Buonaria, alle ore 17 avrà inizio : “Natale in Masseria”, una grande opportunità anche di conoscenza.

Si inizierà con l’opera : “Mio nonno è Michelangelo”, poi alle ore 19 un meraviglioso spettacolo : “Magico Natale”. Alle ore 20, nel cuore della Massera, sarà “Voci in festa” con Giorgia Ari e Anastasia Carrotta. Si proseguirà Venerdì 9 Dicembre. Alle ore 18 lo spettacolo : “Bolle di Natale”, alle 20 musica con la “A’ Paranza r’o lione”. L’ingresso agli eventi sarà libero.

L’11 Dicembre , ore 18 e 30, visita alle Chiese sotterranee di Santa Maria del Pozzo

E Domenica 11 Dicembre “L’Arte a sostegno dell’Arte” con escursione nelle Chiese sotterranee di Santa Maria del Pozzo. Alle ore 18 e 30, la grande possibilità di ammirare le Chiese sotterranee del Complesso Francescano di Santa Maria del Pozzo, con i relativi affreschi ed in compagnia del Direttore Beni Culturali del Complesso di Santa Maria del Pozzo, Emanuele Coppola. L’obiettivo è restaurare tre dipinti murali del chiostro. L’evento è organizzato dalla Direzione Beni Culturali del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo.

Un viaggio nel tempo. Visitando le Chiese sotterranee del Complesso, ci immergeremo in due epoche : romana – pagana e quella angioina con affreschi risalenti al IX secolo e al 1300.