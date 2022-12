Chanukkà: Cagliari rivive la tradizionale festività ebraica delle luci

La tradizionale festività ebraica di Chanukkà – conosciuta anche con il nome di Festa delle luci o Festa dei lumi – rivivrà nel cuore dell’antica Giuderia sita presso Castello, quartiere storico di Cagliari: la sera di domenica 18 dicembre verrà accesa la prima candela della Chanukkia, il candelabro a nove braccia, immagine e simbolo della festa ebraica

Channukka è una delle feste più importanti del calendario ebraico: commemora la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme a seguito della vittoriosa rivolta di Giuda Maccabeo contro Antioco IV di Siria che voleva imporre il paganesimo ellenista e rievoca il miracolo dell’olio narrato nel Talmud (in memoria del quale è usanza accendere un lume la prima sera, e a seguire gli altri, ogni sera, per otto giorni nel particolare candelabro detto “Chanukkia”).

Dopo il convegno “AgriVerso, Israele incontra gli agricoltori sardi” che il 1° dicembre scorso ha messo disposizione della Sardegna le conoscenze israeliane di alta tecnologia in agricoltura e la tavola rotonda “Ready Cyber Security” tenutasi il 16 dicembre e inerente alla sicurezza informatica, l’Associazione Chenàbura (da più di dieci anni impegnata nella riscoperta e nella valorizzazione delle radici ebraiche in Sardegna) dedica un evento ad una celebrazione fortemente sentita nella comunità ebraica: riporterà la celebrazione a Cagliari, cittadina ivi le candele erano spente da oltre 500 anni, da quando la comunità ebraica residente nel cuore del quartiere di Castello fu esiliata per via dell’editto di Granada emanato dai regnanti aragonesi nel 1492.

Come di consueto, il rituale dell’accensione della prima candela verrà preceduto da un tour guidato gratuito nelle vie della Giuderia ad opera di Roberta Carboni, guida turistica e storica dell’arte che accompagnerà i visitatori tra le viuzze del quartiere dove un tempo viveva la numerosa comunità ebraica.

Dopo il tour ci sarà la possibilità di visitare anche il MUCE-Piccolo Museo di Cultura Ebraica recentemente allestito dall’associazione. Durante la cerimonia di Chanukkà verranno recitati alcuni passi dei testi sacri e le preghiere rituali.

Il programma

Inizio tour: ore 17.00

Visita Piccolo Museo: ore 18.30

Accensione Prima candela Chanukkà: ore 19.30

Per via dei posti limitati nel tour gratuito è necessaria la prenotazione.

Contatti

Chenàbura – telefono: 339.6928227 – e-mail: chenabura@gmail.com

Me&Sardinia – telefono: sms/whatsapp al 348.5223897 – e-mail: meandsardinia@gmail.com

