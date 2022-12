Presentazione gara Quarto Formula Challenge Riviera del Corallo 2022

Prova Campionato Italiano- Alghero 10-11 dicembre 2022

Si decide oggi a Alghero con le prove del 4° Formula Challenge Riviera del Corallo il campionato italiano e quello sardo di Formula Challenge . Una intera giornata, con direttore di gara Guido Omodei, con le spettacolari sfide tra i bolidi rombanti nel circuito di oltre 700 metri ricavato nel Piazzale della Pace servirà per assegnare la vittoria del 4° Formula Challenge Riviera del Corallo e contemporaneamente assegnare il titolo 2022 del tricolore e quello sardo della specialità.

Con le sfide del Formula Challenge 2022, gara finale della stagione agonistica dell’automobilismo sportivo sardo e ultima prova del campionato italiano e del campionato sardo, Alghero ridiventa così la capitale sarda e nazionale degli sport motoristici. La manifestazione, organizzata del Team Alghero Corse in collaborazione con l’Aci Sassari e il Comune di Alghero, e la Fondazione Meta prevede l’inizio gare a partire da stamattina alle ore 8,00 e in continuità , con qualifiche e eliminazioni, sìno al pomeriggio inoltrato. La formula sarà quella collaudata di sfide incrociate di due concorrenti per volta con 4 giri per ogni concorrente (tre cronometrati valide per la classifica e uno di ricognizione).

Tutti presenti a questo 4° Formula Challenge di Alghero i piloti che occupano le prime posizioni del campionato italiano e in Piazzale della Pace sarà grande battaglia con sfide che regaleranno forti emozioni . Per il tricolore infatti la lotta è quanto quanto mai aperta con la classifica provvisoria che vede Marco Semeraro (VW Lupo RSP 1.6 Plus) primo con 30 punti davanti a Vito Pastore e Domenico Martucci (entrambi Renault R5GtT) a 29 e 27,5 seguiti da Giuseppe Palumbo a 26,5 e Cosimo Solonna vincitore dell’ultima gara nazionale pronto a dire la sua . Tutti questi saranno presenti e pronti a recitare la parte dei protagonisti in gara a Alghero. Non staranno a guardare però i rappresentanti dell’automobilismo sportivo sardo guidati dal campione in carica e campione sardo Enea Carta ( vincitore anche della gara del Formula Challenge Ogliastra disputata a inizio mese nel circuito Is Arenedas di Girasole), il campione sardo di autoslalom Enrico Piu, Luca Tilloca, Fabio Angioy (questi ultimi vincitori della gara di Alghero nel 2018 e 2019) e , poi Giovanni Cannoni, Roberto Idili e vari altri.

Chiuse le iscrizioni con circa 40 piloti iscritti tutto è pronto quindi per lo straordinario spettacolo dei bolidi rombanti nel collaudato circuito cittadino di Piazzale della Pace dove il quarto Formula Challenge Riviera del Corallo chiuderà nel migliore dei modi la stagione agonistica dell’automobilismo sportivo sardo.

L’albo d’oro della manifestazione registra le vittorie dell’algherese Fabio Angioy (Radical Prosport) sul sassarese Enea Carta (Formula Gloria) e su Luca Tilloca nella prima edizione del 2018 mentre nel 2019 si impose lo stesso Luca Tilloca (prototipo Sport Tag E2Sc1400) davanti a Giovanni Cannoni (Formula VST Poletti 1300) e Enea Carta (Proto 126 E2sc).

Nella terza edizione del 2021 (nel 2020 la gara non venne disputata per l’emergenza Covid 19) si impose invece Enea Carta (Formula Gloria). Con il tempo di 4’14”09 ebbe la meglio sul campione uscente Luca Tilloca (sempre Sport Tag 01nE2Sc 1400) e con l’algherese Roberto Idili ottimo terzo con la 500 Proto, con cui ha fatto segnare il tempo di 4’26”29, seguito dai due kart cross di Yuri Lai e Franco Arru giunti nelle’ordine .

Tutti questi saranno ancora della partita anche quest’anno così come Cannoni, il campione sardo di aurtoslalom Enrico Piu (Formula Gloria) ,il bravo algherese Roberto Idili , Giovanni Tranchida, Michele Fois, Dario Mannoni, Daniele Vaccae con i kart cross Yuri Lasi. Felice Salaris e Franco Arru.

Si allega: 1) classifica provvisoria campionato italiano 2022 Formula Challenge ; 2) Iscirtti 2022; 3) Classifica assoluta 3° Formula Challenge Riviera del Corallo 2021

Classifica 2021-assoluta Classifica_Campionato_Italiano_Formula_Challenge_cifc_conduttori_(9-11-22 Elenco Iscritti 2022