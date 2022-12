Giovedì 15 dicembre alle 17,30, nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, terzo e ultimo appuntamento con LA RESISTENZA SU CELLULOIDE (VII EDIZIONE).Proiezione: I nostri anni (2006)

Un film di Daniele Gaglianone. Partecipa Laura Stochino

Alberto e Natalino, due vecchi che durante la guerra hanno condiviso l’esperienza partigiana sulle montagne del Piemonte, ora conducono vite diverse: Natalino vive solo in montagna, mentre Alberto è parcheggiato in un pensionato.

Natalino, nell’intervista ad un ricercatore universitario, rievoca la propria esperienza della Resistenza. Intanto Alberto, inquieto, come se sentisse aleggiare qualcosa di indefinibile intorno a sé, entra in confidenza con un vecchio signore, Umberto, costretto su una sedia a rotelle.

Da questo momento il passato si intreccia con il presente. Riaffiorano le immagini di alcuni partigiani in fuga da un rastrellamento delle brigate nere, durante il quale Alberto assiste impotente al massacro del giovanissimo Silurino e degli altri compagni. Questo avvenimento lo ossessionerà per tutta la vita. Ma un giorno Alberto fa una scoperta sconvolgente.