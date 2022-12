Catalano Vs Coppola, in radio “Never Give Up”

Dal 2 dicembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Never Give It Up” (Sound Management Corporation), il nuovo singolo di Catalano vs Coppola & Cicco DJ.

“Never Give It Up” è una pop-song dolce e melodica caratterizzata da una semplice armonia che inizia con un beat lento per poi evolvere, nella seconda metà della struttura, in un brano dance soft ed etereo. L’arrangiamento è costituito da un piano sintetizzato e da una sezione di archi digitali, il tutto sostenuto da una sezione ritmica incisiva di basso e drums. Tutti gli strumenti sono rigorosamente suonati, senza l’utilizzo di campionamenti impersonali. La metamorfosi ritmica che ha il pezzo riflette il cambiamento spirituale dell’autore che nel bel mezzo del cammino della propria vita scopre, o meglio ritrova, i valori assoluti immateriali dello spirito e dell’amore universale che sovrastano il materialismo, in termini di peso specifico e di importanza, nell’economia della vita.

“Never give it up, non mollare mai, anche di fronte agli ostacoli che sembrano insormontabili”, commentano gli artisti.

Il videoclip di “Never Give It Up” è caratterizzato da una successione di immagini fluido dinamiche che rievocano la bellezza dell’Universo utilizzando clips di frattali dinamici e psichedelici in continuo movimento. Colori vivi e accesi che si evolvono come la coscienza dell’uomo che necessariamente si ritrova in uno stato di continua evoluzione spirituale.

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/Sq50y6xOw-Y

Biografia

CATALANO (Marco Catalano) è un musicista e produttore di musica dance nato a Catania il 30-10-1976 e cresciuto a Pompei (Napoli) – Italia. È autore e compositore, batterista e produttore ma nasce musicalmente come batterista in diverse rock blues band già all’età di 14 anni. Catalano coltiva da sempre la passione per la musica dapprima studiando batteria e percussioni per 4 anni e successivamente pianoforte per soli sei mesi, maturando le conoscenze basi di armonia per produrre le prime canzoni e per poter sostenere l’esame alla SIAE come compositore e autore (all’epoca si sostenevano degli esami anche abbastanza impegnativi). Catalano ottiene diverse pubblicazioni su varie etichette discografiche nazionali ed estere con diversi progetti dai più svariati nomi: Sky MC su Deep Den Records (Italia) e Trax Records (USA), DJ LA su Absolutely Records e Tenax Recordings (Italia), Sisma su SPQ Sound Records (Italia), Emilia Maiello su Absolutely Records (Italia), Emi (Giappone), Azuli Records (UK).

Musica e passioni ritmiche, sfumature sonore e giunti armonici caratterizzano il suono di questo produttore musicale vesuviano. Nel 2014 Catalano produce sotto il nome artistico di MC Groove e produce 4 canzoni intitolate “Fallin'”, “Nobody to love”, “Come into my heart” e “Right now” pubblicate da Contrasena Records (Spagna).

Nel 2016 Catalano instaura un rapporto duraturo con la casa discografica Sound Management Corporation di Daniele Cicco per la quale produce numerose song pubblicate su diverse compilation del noto marchio Hit Mania con i nomi d’arte di MC GROOVE, COPPOLA, CATALANO, TIRESIA.

Catalano propone un dj set electro house e un live act con la cantante Carmela Coppola.

COPPOLA (Carmela Coppola) è una cantante nata e cresciuta a Pompei (Napoli). È autrice e compositrice, e coltiva da sempre la passione per la musica sin da bambina cantando come solista in diversi progetti scolastici musicali e coltivando il bel canto ed il classico napoletano da sempre. Coppola ottiene diverse pubblicazioni su varie etichette discografiche nazionali ed estere con diversi progetti dai più svariati nomi: Sky MC su Deep Den Records (Italia) e Trax Records (USA), DJ LA su Absolutely Records e Tenax Recordings (Italia), Sisma su SPQ Sound Records (Italia), Emilia Maiello su Absolutely Records (Italia), Emi (Giappone), Azuli Records (UK).

Musica e passioni ritmiche, sfumature sonore e giunti armonici caratterizzano il suono di questa cantante pop. Nel 2014 produce sotto il nome artistico di MC Groove e produce 4 canzoni intitolate “Fallin'”, “Nobody to love”, “Come into my heart” e “Right now” pubblicate da Contrasena Records (Spagna).

Nel 2016 instaura un rapporto duraturo con la casa discografica Sound Management Corporation di Daniele Cicco per la quale produce numerose song pubblicate su diverse compilation del noto marchio Hit Mania con i nomi d’arte di MC GROOVE, COPPOLA, CATALANO, TIRESIA.

Cicco Daniele in arte Cicco Dj nasce a Desenzano del Garda (BS), ha iniziato ad accostarsi al mondo della musica nel 1994 con un suo collega che era proprietario dello Scacco Matto, nota Discoteca degli anni 90. Da quel momento ha iniziato a lavorare in diversi locali notturni, Discoteche, Pub, Feste di Piazza, facendo diventare la sua passione un lavoro.

Dal 2000 ha iniziato a produrre, uscendo con dischi sotto Universal Music, Rai Trade, FMA, aprendo il suo Studio nel 2005 per poi diventare Editore Musicale con la sua Azienda Discografica Sound Management Corporation. Da quel momento ha iniziato a produrre artisti riuscendo ad uscire dal 2014 nel Magazine di Hit Mania con diverse canzoni fino ad ora.

Nello stesso periodo ha realizzato sigle per Parchi Acquatici, Aziende, Mascotte, Canzoni Natalizie e Squadre Sportive, oltre a tutti i prodotti discografici in uscita nei Magazine nazionali.

Ha suonato in serate insieme ad artisti come Dan Arrow, Sandy Marton, Alan Sorrenti e Comici di Colorado Noti.

Attualmente Gestisce la Direzione Artistica del Parco Acquatico La Quiete creando Party ed Eventi di rilevanza estiva, oltre alla gestione di Notti Viola, Notti Rosse, Casteldebole Sotto Le Stelle e altri eventi di Piazza della Zona di Bologna.

