Castelsardo: raccolta rifiuti durante le festività

L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova, informano che in occasione delle festività Natalizie e del Capodanno, il servizio raccolta rifiuti non subirà alcuna modifica per le utenze domestiche, mentre è implementato per le utenze non domestiche

Castelsardo: raccolta rifiuti durante le festività – Attivo infatti da quest’anno e per gli anni a venire, un altro nuovo servizio, una importante novità per le utenze non domestiche in seguito dell’avvio del nuovo appalto dei rifiuti da parte di Econova. A partire dal 19 Dicembre infatti, e fino al 7 Gennaio compreso, le frequenze di raccolta rispecchiano il periodo estivo, e di conseguenza:

– il rifiuto organico verrà ritirato tutti i giorni, festivi compresi;

– il vetro: LUN. – MERC. – SAB.;

– il multimateriale: MART. – GIOV. – VEN. – SAB.;

– carta ed il cartone: MART. – GIOV.;

– secco residuo: VEN..

Per esporre reclami e/o segnalazione ed acquisire ogni altra informazione utile per un migliore funzionamento del servizio, richiedere prenotazioni per ritiri, si ricorda che è sempre attivo il numero verde 800.592890 (gratuito anche da cellulare), un numero di cellulare, attivo anche tramite l’app. WhatsApp: 340.6223430 (dal Lun. al Sab. 08.30/12.30).

Si invitano, allo stesso tempo, tutti gli utenti a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita ”Junker”, disponibile per iOS ed Android, attivata appositamente per Castelsardo, dove si potrà seguire giornalmente il calendario ed essere costantemente informati, riuscendo ad ottenere nel contempo un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata.