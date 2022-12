Castelsardo propone un Dicembre ricco di eventi e weekend di Capodanno.

“La formula di proporre più serate si è già rivelata vincente e la riproponiamo anche quest’anno – sottolinea l’assessore al turismo Valeria Sini – siamo certi che gli artisti che abbiamo scelto offriranno uno spettacolo divertente e di qualità”.

“Gli eventi per le feste natalizie dureranno tutto il mese sino a Gennaio inoltrato – ricorda il sindaco Antonio Capula – e ce ne sono per tutti i gusti, da quelli per i più piccoli, sia nelle piazze che nella ludoteca, che le serate dedicate agli appassionati come il festival di canto sardo e la serata Gospel”.

Di seguito troverete i vari programmi.

Il programma di Dicembre: tutte le feste ed eventi a Castelsardo

Dicembre a Castelsardo sarà ricco di eventi. Ecco il programma completo:

– Giovedì 8 Dicembre: Piazza Nuova, “Christmas parade”. Tantissimi personaggi cartoon, street band, trampolieri incanteranno i più piccoli. –Venerdì 9 e 16, di pomeriggio, tutti in biblioteca per la creazione di lavoretti natalizi con materiali di riciclo, per letture natalizie e allestimento dell’albero. – Sabato 10, alle ore 17.00, nella Sala XI del Castello dei Doria, si terrà la Rassegna “Sos Mannos de su Passadu”. Festival di canto sardo tradizionale, dove si esibiranno i migliori cantadores accompagnati da chitarristi e fisarmonicisti.

– Lunedì 12 (e per tutti i Lunedì di Dicembre) appuntamento con il “Cinema di Natale” nella ludoteca del Centro Insìemè. – Martedì 13: Frittellata di Santa Lucia nella Ludoteca, per i più piccoli, e festa, dopo le celebrazioni religiose, in Piazza del Novecentario; per tutti, con musica e fritelle. – Sabato 17, in Piazza Nuova, tutti ospiti del gigantesco villaggio incantato di Babbo Natale. –Giovedì 22, in Piazza del Novecentenario, intrattenimento per bambini nel grande villaggio di Babbo Natale, con gonfiabili, musica, dolci e gadget in compagnia proprio di Babbo Natale. –Giovedì 22, in serata, per gli appassionati del genere, Concerto Gospel con il gruppo dei giovani e talentuosi “The Brooklyn Gospel Harmonettes” nella Chiesa di Santa Teresina a Lu Bagnu. Guidati dalla front leader Jamia Jean Pierre, il sestetto di voci arriva per la prima volta in Italia direttamente da Brooklyn. – Lunedì 26 continua il Natale con animazione per i bambini in Piazza Nuova.

Il weekend di Capodannno

La festa parte già da venerdì 30 Dicembre: i Dj Andrea Satta, Mirko Serra, Federico Sechi Dj e Federico Bonetti apriranno la serata per scaldare il pubblico. Guest star della serata: Jimmy Sax, sassofonista di fama mondiale. Un fenomeno nato sul web ma che si è imposto, in breve tempo, sulla scena internazionale.

Musicista moderno, eclettico e versatile, fin da ragazzo ha iniziato a suonare dal vivo girando il mondo con la sua musica. Si è esibito da Miami a Dubai, passando per Parigi, Capri, Cancun, St. Tropez, St. Barth, New Delhi e Monaco.

Nel 2022 si è esibito per 53 volte in giro per l’Europa; i suoi dati: mezzo miliardo di stream, quasi un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 370 milioni di visualizzazioni. Il suo successo è stato il singolo “No man no Cry”, che ha spopolato ed emozionato ovunque.

L’ultimo giorno dell’anno, invece, la piazza centrale si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Aprirà la serata il Dj Fabrizio Ferrari, direttamente da RTL 102.5. Inoltre, a mezzanotte, dalle mura del Castello dei Doria partiranno i fuochi artificiali.

Dai primi minuti del nuovo anno il palco sarà tutto per l’affermato Dj nazionale Andrea Zelletta che ha iniziato farsi conoscere nel mondo della moda calcando passerelle più prestigiose, da Dolce & Gabbana, ad Armani, a Richmond, a Bikkembergs, a Guess. Conquista il grande pubblico come tronista di Uomini e donne, per approdare poi al Grande Fratello VIP. A ridosso dell’estate 2019 decide di accantonare la ribaltatelevisivo per concentrarsi sulla passione di una vita: la musica elettronica. Così inizia il Dj tour e porta a termine le prime produzioni, per consolidarsi e affermarsi come Disk Jockey.

Ulteriori festività a Gennaio

–Giovedì 5 Gennaio, tutti in ludoteca per la grande tombolata a premi della Befana.

–Venerdì 6 appuntamento in Piazza Nuova, con il Musical della Disney.

-Nello spazio fronte campo sportivo comunale, per tutte le feste natalizie, verrà allestita a cura di ACI Sport una vera pista di “go-kart”.

– Tutti i sabati e le domeniche del mese di dicembre e gennaio, dalle ore 10 in Piazza Nuova, si svolgeranno i mercatini di Natale, a cura dell’Associazione “Impronte Creative”.

Tra le vie della Città vestita a festa, ed il classico skyline che illuminerà il contorno del Castello, si potranno ammirare le vetrine addobbate a tema natalizio dalla attività commerciali, che partecipano al concorso a premi “La vetrina più bella”.

Per informazioni aggiornate su orari, eventuali variazioni e/o aggiornamento del programma, è possibile consultare le pagine social: Castelsardo Bene Comune e/o Castelsardo Turismo.