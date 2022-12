Carbonia, arrestato 22enne per spaccio

Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, durante i servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 22enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di domenica, gli agenti hanno proceduto ad un controllo di due autovetture in sosta in località Su Rei, nel comune di Carbonia, con a bordo tre giovani. Il loro comportamento non è passato inosservato ai poliziotti, insospettiti dagli evidenti segni di nervosismo ed irrequietezza degli occupanti dei veicoli.

Da un accurato controllo, all’interno delle due autovetture sono stati rinvenuti circa 100 grammi di hashish e la somma complessiva di 1360€.

Gli agenti hanno quindi esteso i controlli anche nelle abitazioni dei giovani e nella dimora del 22enne, dove sono stati trovati ulteriori 30gr di marijuana, suddivisa in varie dosi e pronta per essere commercializzata. La sostanza stupefacente, il denaro provento dell’attività illecita sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 22enne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.