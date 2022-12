Attivata la sinergia con Magma Events per il capodanno a Cagliari con BLANCO

La superstar Blanco sul grande palco di Largo Carlo Felice sabato 31 dicembre

L’AD Gian Stefano Murru: “Una condivisa vittoria della volontà di credere nell’Isola intera come palcoscenico capace di ospitare big event”

Capodanno a Cagliari con BLANCO

Il Capodanno di Cagliari sarà colorato della straordinaria energia di Blanco, artista rivelazione della stagione – vincitore della 72^ edizione del festival di Sanremo in coppia con Mahmood e alfiere italiano all’Eurovision song contest 2022 – chiamato ad accendere le luci sul 2023 e infiammare una platea che già si preannuncia affollata e caldissima in questa attesa e incredibile ultima notte dell’anno.

Blanco si esibirà sul palco di Largo Carlo Felice – fronte Municipio – intorno alle ore 23 di sabato 31 dicembre, un vero proprio “botto di capodanno” che ha già scatenato l’interesse e la passione di decine di migliaia di persone che non vedono l’ora di assistere al concerto più atteso del capodanno. Pardon, dell’anno intero.

Concerto che, in fase logistica, operativa e organizzativa, poggia sull’entusiasmo, sull’esperienze, sulla sinergia e sulle risorse di Insula Events e Magma Events, due società che – come testimoniano le recenti cronache musicali dall’Isola – hanno una condizione comune e un obiettivo comune: la Sardegna è un grande palcoscenico he può ospitare grandi eventi ed i più grandi artisti del panorama nazionale e internazionale.

Insula Events

Gian Stefano Murru, amministratore delegato della società Insula Events orbitante nella galassia Abinsula, ha trovato sin dal primo contatto con Luca Usai di Magma Events (“Con Blanco c’è la possibilità il capodanno di Cagliari si configuri come il capodanno d’Italia“) i necessari punti di incontro: una ribadita unità di intenti pronta a trasformarsi nello spin off di un rapporto che potrebbe realizzarsi in prospettiva in “sogni musicali mostruosamente proibiti“.

“Sappiamo cosa vuole dire organizzare un grande evento. Ma sappiamo anche quale sia il ritorno di immagine che un grande evento come il capodanno può restituire alla città che lo ospita.

Blanco a Cagliari è una sfida. L’artista di punta del momento, una platea dai grandi numeri, una giornata speciale.

Insula Events c’è. Felice di esserci ma soprattutto pronta ad esserci. In sintonia con Magma Evens già da tempo lavoriamo sulla cosa, oggi ufficializziamo il nostro ingresso nell’arena e già sentiamo viaggiare l’adrenalina. Lo dico e lo diciamo sempre: mai punti d’arrivo, solo punti di partenza. Scaldiamo i motori con le tre tappe di Claudio Baglioni in programma in quest’ultimo scorcio di stagione fra Sassari, Nuoro e Cagliari. Poi prendiamo fiato e ci immergiamoci appieno nel capodanno 2023 con Blanco” dice Gian Stefano Murru..

L’evento

L’evento è stato ufficializzato da tempo dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “Blanco è un artista gradito a tutti. Soprattutto ai giovani e giovanissimi. Perché dopo due anni complicati, l’intenzione dell’Amministrazione comunale sin dai primi contatti con le agenzie nazionali è stata quella di offrire loro un bel momento di svago”. Cui fa eco l’assessore delle Attività produttive e turismo Alessandro Sorgia: «Un unico grande evento con un unico grande artista nella “location” storica, nel palco che sarà allestito davanti al Municipio, all’incrocio tra la via Roma e il largo Carlo Felice, per dare a tutti la possibilità di godersi lo spettacolo”.

Iniziativa di Magma Events e Vivo Concerti, in collaborazione con il Comune di Cagliari, Cagliari Turismo, Friends and Partners, realizzata sotto il coordinamento organizzativo di Insula Events e Magma Events. Inizio previsto alle ore 18 di sabato 31 dicembre, the end attorno all’1:30 del mattino. Apriranno la serata alcuni artisti e dj locali.