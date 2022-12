Era caduto in un tunnel, all’interno di un percorso minerario, è stato salvato dai vigili del fuoco

Stiamo parlando di un cane, che si era perso, e non riusciva a trovare la via per far rientro a casa.

Il padrone ha lanciato l’allarme, chiamando il locale 115.

I VVF si sono attivati, iniziando le ricerche nella zona segnalata, ossia nella località “Miniere di Bocchette”.

Dopo qualche ora di ricerche hanno localizzato e raggiunto il cane. L’ animale era spaventato, stanco e disorientato.

Gli operatori dei vigili del fuoco lo hanno quindi preso e ricondotti dal suo legittimo padrone.