DECIMOMANNU: CAMPAGNA DI DONAZIONE SANGUE AL R.S.S.T.A.

Campagna di donazione sangue

Mercoledì 21 dicembre si è rinnovata l’iniziativa di solidarietà e vicinanza delle Istituzioni Militari al territorio sardo, attraverso una raccolta sangue straordinaria organizzata dal Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (R.S.S.T.A.) di Decimomannu, in collaborazione con l’AVIS comunale di Cagliari coordinata e gestita in loco dai volontari dell’AVIS del Comune di Villasor.

Il Comandante del R.S.S.T.A. Col. Federico Pellegrini, il personale militare e civile in servizio presso il Reparto, sensibile alla problematica di carenza sangue presso le strutture sanitarie, ha voluto dimostrare in modo concreto e diretto, la propria vicinanza al territorio e cogliere questa nuova occasione per assolvere al proprio mandato istituzionale nell’interesse pubblico e per il bene della collettività

“Il fabbisogno di emocomponenti non si verifica solamente in presenza di condizioni o eventi eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, o durante interventi chirurgici ma anche nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche, trapianti di organi e tessuti”.

Per rispondere a tale cogente richiesta è stata, quindi, dislocata, all’interno dell’Aeroporto di Decimomannu, un’autoemoteca attrezzata, ove il personale medico e i volontari dell’AVIS hanno potuto operare per la raccolta delle preziose sacche ematiche”.

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS)

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) è un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico:

garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione.