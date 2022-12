Calenda “Grande caos sulla manovra”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che sia un grande caos di una manovra che non ha nulla sulle cose strutturali, neanche un euro”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Non è mai successo che 5 giorni in commissione la maggioranza non trova accordo su cosa presentare, ripresenta una nuova manovra con emendamenti e poi la riporta in commissione dopo essere andata in Aula perchè si sono sbagliati e c’è una norma che vale mezzo miliardo di euro. E’ una cosa che non si è mai sentita”, spiega.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).