CAGLIARI, negli uffici postali di piazza del Carmine e via San Benedetto, disponibile il biglietto di auguri disegnato da Zerocalcare

Dopo il grande successo dei francobolli e dei prodotti disegnati daper la Giornata della Filatelia 2022, continua la collaborazione dicon il noto artista italiano per stimolare le persone, giovani e meno giovani, al ritorno alla scrittura epistolare. Per gli auguri di “BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO” è disponibile, anche negli uffici postali con sportello filatelico di(Cagliari Centro) e(Cagliari 10), un biglietto su disegno di, la bonaria interpretazione natalizia dalla sua opera «L’elenco telefonico degli accolli». Il biglietto con le relative buste personalizzate è disponibile, oltreché nella sede cittadina, anche presso i dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale e sul sito https://filatelia.poste.it , nel quale è possibile trovare qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia. Nell’occasione è possibile richiedere anche gli annulli dedicati con date di utilizzo fino al 5 gennaio 2023. Negli Uffici Postali con sportello filatelico il bollo da utilizzare è rettangolare in abbinamento al datario mobile in uso mentre negli Spazio Filatelia sono presenti bolli tondi con datario mobile.