Cagliari, I Sentieri della Musica al Palazzo Regio

Mercoledì 21 dicembre alle 18.00 al Palazzo Regio di Cagliari l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, grazie alla collaborazione del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, propone il Concerto cameristico “I sentieri della musica” tenuto dagli alunni della classe di flauto del Conservatorio di Musica di Cagliari guidati dalla Prof.ssa Barbara Martinetto. L’ensemble di flauti vedrà protagonisti quali esecutori Marta Caria, Bianca Maria Casu, Clara Desogus, Stefano Ligas, Giulia Manca, Elena Marongiu, Alessia Putzu, Maria Elena Scanu, Giacomo Zuddas.

Il concerto sarà caratterizzato dall’esecuzione di celebri brani di autori, epoche e stili vari.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione, con il patrocinio del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

Il concerto (con ingresso gratuito) sarà aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.

