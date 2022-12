Cagliari: denunciato per evasione dopo controlli della Polizia di Stato.

I controlli della Polizia di Stato

Nelle scorse notti, la Polizia di Stato ha svolto un’attività di controllo su vasta scala nei confronti di cittadini sottoposti a misure restrittive e alle misure di prevenzione con obblighi specifici, nel territorio del Cagliaritano.

L’attività di prevenzione effettuata dai Poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine è finalizzata al contrasto della criminalità.

Una denuncia e due misure restrittive

Il controllo inizia su 20 soggetti del cagliaritano, attualmente sottoposti alla detenzione domiciliare. Tra questi, un soggetto è stato denunciato per evasione. Non solo: la polizia emette due misure di prevenzione personali a carico due 30enni, responsabili di condotta violenta in ambito urbano.

Nei loro confronti è stato adottato il D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane).

Emissione del DACUR per un pregiudicato di Siurgus Donigala

Il Questore di Cagliari ha emesso il D.AC.UR. anche nei confronti di un pregiudicato di 35 anni di Siurgus Donigala.

L’uomo, nella notte del gennaio 2022 a Senorbì (SU), aveva trovato la propria auto danneggiata. Era quindi andato in escandescenza, colpendo con un calcio la vetrata di un esercizio commerciale e mandandola in frantumi. Successivamente, brandiva un coltello a serramanico, mettendosi alla ricerca del presunto autore del danneggiamento della propria autovettura, sia all’esterno che all’interno dello stesso pubblico esercizio. Ovviamente, tutto ciò ha destato timore tra i presenti e ha generato un grave pericolo per la pubblica sicurezza.

La condotta violenta, tenuta in orario notturno, in prossimità o all’interno di un esercizio pubblico e in luoghi frequentati, ai fini legali rappresenta un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone.

Emissione del DACUR per un pregiudicato di Serrenti

Il Questore di Cagliari aveva emesso il DASPO anche per un pregiudicato tossicodipendente di 32 anni, originario di Serrenti e senza fissa dimora.

L’uomo è più volte sanzionato, ma purtroppo continua a violare gli Ordini di Allontanamento della Polfer. Quindi, continua a sostare nel sottopassaggio ferroviario della Stazione FS di Cagliari – Santa Gilla, benché privo di titoli di viaggio e di interesse a fruire del servizio ferroviario. Peraltro, l’uomo invade anche la rampa per i disabili, impedendone loro il passaggio.

L’interessato è dichiarato di pericolosità sociale; risulta anche aver riportato recenti condanne definitive per reati contro il patrimonio.

