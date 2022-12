Cagliari: arresto a cura dei Falchi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

I fatti: l’arresto e il sequestro a cura del Gruppo Falchi

Ieri mattina gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di un operaio di 51anni. L’uomo è stato colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti osservavano un appartamento ubicato al secondo piano di una palazzina dove viveva l’uomo. Di fatto, si sospettava che avesse trasformato la casa in una centrale di spaccio, meta di numerosi tossicodipendenti. Questi, andavano a casa sua per acquistare sostanze stupefacenti.

advertisement

Gli agenti, al termine di un servizio di osservazione, hanno bloccato l’uomo mentre usciva dall’immobile in cui abitava. Nel corso della perquisizione domiciliare sono risultati esserci:

240 gr circa di hashish

180 gr circa di marijuana

un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per suddividere lo stupefacente in dosi.

Immediato il sequestro.

Il 51enne è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. L’uomo è in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

Clicca qui se vuoi restare aggiornato su notizie di cronaca nella tua provincia.