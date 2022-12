Bruangel - Da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo "Mama": Esce oggi, venerdì 16 dicembre, in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores "Mama", il nuovo singolo di Bruangel.

Bruangel – Da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo “Mama”: Esce oggi, venerdì 16 dicembre, in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Mama”, il nuovo singolo di Bruangel.

Bruangel – Da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo “Mama” – Il brano, scritto in collaborazione con Antonio Lancini si ispira a “Sunny” di Bobby Hebb.

Appartenente al Bruangel Rebirth Project “Mama” racconta il piacere di trascorrere del tempo in compagnia della propria mamma, ironizzando un pochino sui ruoli che a un certo punto della vita fra genitori e figli si invertono.

«Non potevo non parlare di quanto sia divertente uscire al giapponese con la propria mamma – dichiara Bruangel – come quelle mamme che cucinano meticolosamente piatti eccellenti ma a volte desiderano evadere un pochino dai canonici fornelli, nulla è più di un’uscita al giapponese! E, come dico nel testo mamma è divertente, spumeggiante, una monella, più moderna di me».

Il videoclip è stato realizzato da Luca Coassin in collaborazione con il giovane telento Nicholas Baitieri: «Abbiamo realizzato un videoclip che si presenta come un viaggio nel tempo e nei colori di uno spazio impossibile e unico, con me e mia madre Irvana a bordo della “Lancia Fulvia Sport 1300 Zagato del 1968” colore rosso Palermo – dichiara Bruangel – la meravigliosa collaborazione con Luca è in essere da quattro anni, con ben sette videoclip realizzati».

Brunella Angela Mazzola, in arte Bruangel, è una cantante e una compositrice.Autrice del Bruangel Rebirth Project, racconto autobiografico tradotto in musica che esibisce in live teatrali con quartetto d’archi femminile ed interplay danza, curandone arrangiamenti e scenografie. Fondatrice di CANTOSTUDIO, Laureata in Jazz, Cantante Live dal 1985, Direttrice di Coro ed Insegnante di Canto dal 1995, appassionata ricercatrice dell’Healing Sound Practice (terapie integrative praticate attraverso l’emissione vocale) e Danzatrice Classica amatoriale.Ad inizio 2020 esibisce il suo progetto a New York ottenendo una recensione su “La voce di New York”.