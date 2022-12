Botti illegali, appello del Questore di Palermo “Sono pericolosi”

“E’ inutile che raccomandi l’utilizzo improprio di esplosivi e botti illegali. Cerchiamo di non andare oltre. Sono pericolosi e dal divertirsi si finisce a piangere. Questo lo si vede dopo. Uno quando lo dice sembra il grillo parlante ma poi quando succede piangi e magari te la rifai con il medico dell’ospedale che non ha curato il paziente e devasti il pronto soccorso”. Lo ha detto il Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, incontrando i giornalisti per gli auguri e per tracciare un bilancio dell’attività svolta nel 2022. vbo/mrv