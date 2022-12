Borse di studio sportive per gli atleti con disabilità intellettivo-relazionali

“DATECI TEMPO” – SEA SCOUT, A ORISTANO SI AVVIA IL SOGNO DELLE BORSE SPORTIVE . NELL’ESTATE 2023 LA SECONDA EDIZIONE DI “POWER OF SPORT”.

Da gennaio a dicembre i sorrisi e gli abbracci, la gioia degli atleti e delle atlete di Power Of Sport entreranno nelle case di quanti hanno voluto acquistare un calendario da collezione partecipando attivamente ad un grande progetto, “Dateci Tempo”, che prevede la creazione di borse sportive attraverso cui sarà possibile praticare sport in palestre, piscine e associazioni sportive, anche per le ragazze e i ragazzi che vivono in situazioni svantaggiate e con disabilità cognitivo/relazionale.

Grazie alle borse sportive, infatti, sarà possibile frequentare corsi sportivi specializzati e di partecipare ai campionati regionali e nazionali della FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali).

Tiro con l’arco, nuoto, percorsi di atletica e handbike: sono solo alcune delle immagini che si possono sfogliare nel calendario di “Dateci Tempo”, realizzato grazie al contributo del fotografo Gabriele Spanu di Mag Studio Fotografico, sue anche le foto in mostra durante la serata.

“Dateci Tempo” ha una connotazione ben precisa, vuole diventare un motivo che si inserisce nella società che viviamo e può entrare a far parte del pensiero di ciascuno. Lo sport è certamente veicolo di inclusione e favorisce l’abbattimento delle barriere sociali imposte da convinzioni stantie e ormai da sostituire con nuovi punti di vista. Concedere tempo, prendersi del tempo, sfruttare il tempo per fare, provare, cimentarsi in attività che possono migliorare qualitativamente la vita di tutti i giorni delle persone con disabilità: ecco che questo concetto diventa adattabile a chiunque, senza distinzioni.

La serata di gala tenutasi al Teatro San Martino di Oristano l’8 dicembre ha visto la partecipazione della città, in molti non sono voluti mancare ad uno degli eventi organizzati da Sea Scout che in provincia promuove la pratica dell’attività sportiva per le persone con disabilità cognitivo-relazionali. Sono infatti numerosi gli eventi in programma anche per il 2023, in estate infatti tornerà la seconda edizione di Power Of Sport, una tre giorni in cui lo sport azzererà le differenze tra gli atleti con e senza disabilità che gareggeranno in diverse discipline a Torre Grande.

Nel 2022 l’evento realizzato in collaborazione con FISDIR si è svolto dal 26 al 28 agosto.

Alcune borse sportive di “Dateci Tempo” sono già attive e a garantire questo grande dono sono alcuni partner commerciali come Vestis, mentre è già attiva la “Borsa Niedditas per lo sport in rosa” messa a disposizione proprio dalla realtà commerciale Nieddittas e riservata alle atlete che praticano atletica. Il Gruppo Melis Risk Management & rende concreta la possibilità per gli atleti di allenarsi in palestra.

Il progetto DATECI TEMPO

Gode del patrocinio non oneroso del Comune di Oristano.

Questo progetto è reso possibile anche grazie al contributo di: GRUPPO MELIS. Risk

Management & insurance solutions che ha deciso di finanziare l’allenamento degli atleti in palestra; Vestis che con l’acquisto di una borsa nominativa dell’azienda, ha a cuore l’ampliamento del numero di ragazzi con disabilità che praticano attività sportiva; e Nieddittas (CPA Società Cooperativa) che ha deciso di dedicare la propria borsa sportiva alle donne che praticano sport.