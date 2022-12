Bignami “Piano Aeroporti precedente governo insufficiente per Sicilia”

“Il piano nazionale aeroporti è stato elaborato dal precedente governo per noi presenta delle insufficienze rispetto alle esigenze trasportistiche nazionali e in particolare della Sicilia. Nell’aspetto della ridefinizione di tutta la rete siciliana, compreso lo sviluppo di ulteriori aeroporti, questo è abbastanza evidente. Noi riteniamo che gli operatori, in particolare le low cost che hanno beneficiato della presenza in Italia, debba esserci un’implementazione delle proprie disponibilità sia nei trasporti point to point, sia nel rafforzamento della capacità di garantire un transito maggiore”. Lo ha detto Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, a margine della Festa Regionale Siciliana del Tricolore a Catania.

