Belvì e Ovodda: scoperte truffe online.

Sono tanti, ormai, i casi di frode a cui bisogna stare attenti. Tra questi, però, quelle che avvengono sul web sono le più insidiose, perchè molto spesso colpiscono l’ingenuità delle persone o la loro disattenzione.

Belvì e truffe online: la denuncia di due 25enni

Due 25enni di Belvì hanno denunciato, presso la Stazione Carabinieri locale, di essere stati vittima di una truffa on line.

I ragazzi avevano ricaricato una carta prepagata di loro proprietà per acquistare due collari gps per cani ed un palmare. Evidentemente, però, il sito non era sicuro: non solo l’app online si è resa irreperibile, per quanto la merce non è mai arrivata, per un totale di 600€.

I Carabinieri di Belvì, a conclusione indagini, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Oristano un pregiudicato della provincia di Napoli.

Ovodda (NU): una denuncia analoga

Una situazione simile è successa anche ad Ovodda. Sul cellulare di due giovani era arrivato un sms con un link sulle loro utenze telefoniche. Il truffatore è riuscito, così, ad accedere all’account bancario dei giovani.

Il maltolto ammonta a circa 1.400/00 €.

Sul fatto indagano i Carabinieri della Stazione di Ovodda, che stanno provvedendo a sensibilizzare la popolazione tramite i rappresentanti delle amministrazioni locali, nonché i consueti incontri all’interno delle scuole.

