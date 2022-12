Mondiali di calcio a Bellaria, alla “Terrybel” buffet gratis dai quarti di finale

Il 9-10 dicembre, per festeggiare il suo primo anno di attività, la sala giochi di via Ravenna propone cibo gratis per tutta la giornata.

Programma ed eventi alla Terrybel di Bellaria

Anche senza l’Italia in campo entra nel vivo il Mondiale di calcio in Qatar. Dopo la fase a gironi, questo weekend ci sono le sfide dirette: dentro o fuori, la Nazione che vince passa.

Il 9 e il 10 Dicembre sono le prime giornate dei quarti di finale; per questo, la sala giochi “Terrybell” di Bellaria, che festeggia anche il suo primo anno di vita, propone un buffet gratuito per tutti i clienti.

Per due giornate, dalla ore 9 alle 24, in collaborazione con l’antica pasticceria Giorgetti di Bellaria-Igea Marina, nella sala al civico 149 di via Ravenna, sarà offerto gratuitamente un rinfresco dolce & salato per godersi in un’atmosfera accogliente e familiare le fasi salienti della rassegna iridata.

Un modo per rinnovare il “rito collettivo” dei mondiali che, in questa particolare edizione invernale e, per altro, senza l’Italia in campo, sta comunque iniziando ad appassionare anche i calciofili nostrani.

