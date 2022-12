Avviata la campagna natalizia di Rinascente: Believe in Wonder.

La campagna natalizia

La campagna natalizia di Rinascente Believe in Wonder tocca nove stores italiani: Milano piazza Duomo, Monza, Roma via del Tritone, Roma piazza Fiume, Torino, Firenze, Palermo, Catania e Cagliari.

Milano Piazza Duomo

FENDI annuncia un’eccezionale takeover del Flagship Store di Milano Piazza del Duomo per celebrare il 25° anniversario della Baguette e dell’arrivo delle festività natalizie.

advertisement

Per l’occasione, la Maison collabora con il duo di Rotterdam Odd Matter Studio. Si tratta di uno studio di design all’avanguardia, guidato dalla curiosità per lo strano e meraviglioso. L’obiettivo è quello di creare un’installazione speciale che catapulterà la galleria e le vetrine in una magica atmosfera fiabesca.

Onorando l’heritage e il savoir-faire di FENDI, la ricerca e l’innovazione incontrano

l’artigianalità. Tecniche orientate all’impatto-zero sono combinate con una selezione di materiali sostenibili: fibre di vetroresina riciclabili, legno di pino e finiture a base di acquerello.

Una straordinaria e scintillante installazione composta da frange e strutture in legno scolpite a mano decorerà il sottoportico e il fronte vetrine del main building. Il tutto è enfatizzato da un gioco di luci in fibra ottica in una tonalità rossa.

Il takeover includerà anche una speciale videoproiezione che rende omaggio all’iconica borsa FENDI Baguette.

Firenze piazza della Repubblica

A Firenze, LOEWE porta luminosità e gioia con un takeover di un mese.

In occasione dell’unveiling, la maison metterà in scena uno spettacolo di luci e vetrine festive ispirate alla sua eclettica collezione Gifting.

Le animazioni, tra alberi stravaganti, lumache e fiocchi di neve, prendono vita in una giocosa interpretazione del lavoro del ceramista britannico Bernard Leach, i cui motivi naturali ispirano elementi dell’ultima collezione.

Accanto, le vivaci vetrine presenteranno la nuova gamma di iconiche borse LOEWE e pezzi

prêt-à-porter ispirati ai colori unici delle ceramiche monocromatiche cinesi delle dinastie Ming e Qing.

Roma via del Tritone

Fino al 6 gennaio 2023, Prada presenta Prada Holiday presso il proprio negozio dedicato alla pelletteria e agli accessori, al ground floor di Rinascente Roma via del Tritone. L’esclusiva installazione è accompagnata da sette vetrine personalizzate sulla facciata principale.

Le vetrine sono incorniciate da un profilo rosso che richiama le feste. All’interno, l’installazione rivisita in chiave moderna le atmosfere dei tradizionali mercatini festivi di Bratislava, Londra e Helsinki.

L’elemento cardine è rappresentato da un imponente albero di Natale che domina lo spazio del Flagship romano. La geometria è luminosa, le forme sono triangolari. Ci sono tre cabine espositive, caratterizzate da un design essenziale e illuminate da luci al neon.

Il pavimento cita l’iconico motivo a scacchi Prada.

Torino via Lagrange

Maison Ruinart veste le vetrine dello store di Torino via Lagrange. Ci saranno le iconiche Cuvée Blanc de Blancs e Dom Ruinart 2010. Un tributo al visionario fondatore della più antica Maison de Champagne.

I colori dell’installazione rievocano le storiche Crayères, ossia le cantine di gesso della Maison a Reims. Di fatto, è il luogo in cui gli Champagne vengono affinati.

La confezione è ecosostenibile in carta riciclabile, un involucro che avvolge la bottiglia enfatizzandone la forma iconica. I nuovi packaging Ruinart offrono un’alternativa sostenibile e una nuova arte di fare regali responsabili. Infatti, sono perfettamente in linea con le scelte eco-friendly adottate da Rinascente.

Catania via Etnea

Tocca il cielo con un dito: incanto e magia nelle vetrine dello store siciliano con le icone Dior.

Per la festa più magica, le vetrine dello store di Catania scelgono le tre iconiche fragranze DIOR: J’adore, Sauvage Elixir e Miss Dior. Ogni regalo è pervaso dall’incanto e dalla magia. Creazioni iconiche, edizioni limitate e pezzi eccezionali sono gli ingredienti chiave della collezione.

Roma piazza Fiume, Palermo e Cagliari via Roma

Belle, Celeste, Eve, Peppermint e Holly sono protagoniste indiscusse del film natalizio, ma anche delle vetrine degli store di Roma piazza Fiume, Palermo e Cagliari. Infatti, anche questi tre stores hanno aderito alla campagna natalizia Believe in Wonder.

Illuminazioni targate Twinkly

Anche quest’anno le facciate Rinascente si accendono con Twinkly. Infatti, l’azienda italiana si riconferma leader nel settore dello smart lighting ed illuminerà gli store di Milano piazza Duomo, Torino e Firenze con le sue installazioni natalizie luminose. Il risultato è una combinazione di atmosfera natalizia ed innovazione tecnologica.

Le illuminazioni Twinkly sono famose in tutto il mondo per la loro capacità unica di decorare con la luce ogni tipo di ambiente, dall’home décor alle grandi installazioni, dando la possibilità di creare animazioni ed effetti di luce straordinari, grazie agli speciali LED smart da 16 milioni di colori. La piena autonomia di gestione delle luci e l’impiego di luci LED rendono l’illuminazione Twinkly anche attenta al consumo energetico responsabile, tema a cuore di Rinascente e che rappresenta uno dei pilastri del manifesto Keep It Beautiful lanciato nel 2021: da qui la scelta di spegnere le luci alle 2.00 di notte, per riaccenderle alle 6.00 del mattino.