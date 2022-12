Alessandro Giannasi, Ruote Libere: “Autotrasporto, pochi controlli su strada e zero responsabilità per la committenza. Sistema da ripensare”

Il dato più significativo riguarda le sanzioni comminate che nel complesso sono state 82.617 di cui per il sovraccarico 28.407 infrazioni, il 34% del totale, per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo 26.906 infrazioni, il 32% e per l’eccesso di velocità (20.541 infrazioni) il 24%.

Il rapporto mette in luce poi come in tema di corresponsabilità si sia troppo lontani da una effettiva condivisione con la committenza, tant’è che i committenti hanno sì ricevuto verbali dalla Polstrada, ma in misura notevolmente inferiore agli autisti e agli autotrasportatori:

2.874 verbali, dei quali oltre la metà (1.623) per il sovraccarico.

Seguono l’eccesso di velocità (908) e la sporgenza del carico (55).

Una infrazione riguarda solo i committenti ed è quella relativa all’affidamento del trasporto a terzi non autorizzati, che però conta solo 45 infrazioni.

I caricatori e i proprietari delle merci hanno poi subito sanzioni davvero in misura marginale: