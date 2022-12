Assurdo escludere ex detenuti dal Reddito di cittadinanza

“Ho utilizzato il RDC – ha detto a SDR A. B., cagliaritano, 65 anni – per far fronte in questi anni a bisogni primari.

Trovare un lavoro per un ex detenuto, anche se non ha commesso un omicidio, non è un violentatore, né un pedofilo e non spaccia droga – è un’impresa difficilissima.

I pochi lavori saltuari, che si riescono a svolgere, coprono solo in parte i bisogni. Per pagare l’affitto bisogna chiedere aiuto alla Caritas e gestire una vita così precaria non è facile.

In questi 7 anni e mezzo, fuori da qualunque circuito malavitoso e sempre attento a non ricaderci, il RDC mi ha aiutato.

Stamattina però ho scoperto che non ne potrò più usufruire perché è riservato solo a quelli che hanno terminato di scontare la pena da almeno dieci anni”.