La nuova Peugeot 408 si contraddistingue per le linee affilate, la calandra in tinta carrozzeria, il nuovo emblema del Leone e il paraurti posteriore dal taglio rovesciato. La gamma di motorizzazioni comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 Cv e una versione Pure Tech a benzina da 130 Cv. Il cambio è automatico a 8 rapporti. Tre gli allestimenti: Allure, Allure Pack e GT per 7 combinazioni complessive.

