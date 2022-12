Alessia Quarta si racconta dopo C’è Posta Per Te

Alessia Quarto dopo C’è Posta Per Te racconta: “Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne, mai più sentito mio ex marito”

Alessia Quarto ha partecipato lo scorso anno a C’è Posta per te il celebre programma televisivo in onda il sabato sera su canale 5 e condotto da Maria De Filippi:

fu celebre la sua storia perché fu chiamata dall’ormai ex marito, Giovanni, dopo che lei scoprì il tradimento di lui con la cugina e decise di porre fine al loro matrimonio.

La puntata andò in onda sabato 8 gennaio 2022 e creò molto scalpore sia per la storia dell’incesto sia perché lei, accompagnata dal padre, fu molto risoluta e decisa nel dire basta alla loro relazione e si lasciò andare ad espressioni colorite che fecero ridere tutti gli italiani, Maria compresa.

A distanza di un anno dalla messa in onda della puntata, Alessia Quarto che fine ha fatto e cosa sta facendo oggi?

Ha perdonato poi Giovanni e sono tornati insieme o ha voltato pagina definitivamente?

Alessia ha rilasciato un’intervista esclusiva al Cusano Media Group intervenendo durante la trasmissione “Che Musica Maestro” con Arianna Caramanti e Lele Martinelli.

Come è cambiata la sua vita da un anno

Alessia Quarto C’è Posta per Te: è passato un anno dalla sua partecipazione al programma più seguito del sabato sera e la sua vita da allora è totalmente cambiata.

Lei stessa su Radio Cusano Campus afferma:

“Non sono riuscita a leggere tutti i messaggi che mi sono arrivati dopo quella puntata, ora ho cambiato totalmente vita, ho un nuovo compagno e sogno una vita famigliare serena e di perfezionarmi sul mio lavoro.

Il mio sogno non è la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa:

non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto!”

Sul suo ex marito Giovanni

“Quando ho ricevuto l’invito dal postino del programma pensavo fossero i miei parenti che volessero farmi una sorpresa visto che stavo passando un brutto momento, mi ero lasciata infatti da soli due mesi.

Tutto avrei pensato tranne che fosse lui perché appunto era passato troppo poco tempo: quando ho visto Giovanni dietro la busta volevo piangere, mi è preso un colpo.

Con lui non ho più alcun rapporto, ci siamo sentiti e visti solo per firmare le carte della separazione e non ho più notizie nemmeno di sua cugina per fortuna!”