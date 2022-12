Alessandra Porcu è il nuovo assessore ai servizi sociali di Oristano

Alessandra Porcu è il nuovo assessore del Comune di Oristano con delega ai servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità.

La nomina è stata formalizzata questa mattina dal Sindaco Massimiliano Sanna dopo che nelle scorse settimane Giovanna Bonaglini aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi personali: “Ringrazio l’assessore uscente per il lavoro svolto – dice il Sindaco -. I servizi sociali sono un settore delicatissimo, soprattutto in questo periodo, perché è più a stretto contatto con i reali bisogni della gente. Sono certo che, con il necessario sostegno della Giunta, del Consiglio e degli uffici, Alessandra Porcu saprà gestire questo delicato settore con altrettanta sensibilità e scrupolo. A lei i migliori auguri di buon lavoro”.

Alessandra Porcu è nata a Oristano, farmacista, laureata all’Università di Cagliari ed è alla prima esperienza politica.