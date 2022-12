A Somma Vesuviana mercatini di Natale, concerti e visite al patrimonio culturale

Rosalinda Perna (Assessore Eventi e Spettacolo del Comune di Somma Vesuviana): “Dal 18 Dicembre mercatini di Natale al Castello D’Alagno. Associazioni, hobbisti e creatori d’opere potranno partecipare aderendo all’avviso pubblicato sul sito del Comune. Il Natale sommese sarà pieno di eventi con concerti anche in piazza e tante sorprese. La presentazione avverrà in settimana!”.

Grande successo ha registrato l’escursione serale nelle Chiese sotterranee di Santa Maria del Pozzo con “L’arte a sostegno dell’arte”, evento organizzato dalla Direzione Beni Culturali del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo.

Ecco nel link l'escursione serale nelle chiese sotterranee e le immagini del Natale in Masseria

“A Somma abbiamo aperto l’avviso pubblico per partecipare alla realizzazione dei mercatini di Natale. Dal 18 Dicembre parte “Festeggiamo il Borgo” con inaugurazione al Castello D’Alagno, al Centro Storico del Casamale. Tutte le associazioni non aventi fini di lucro e tutti gli hobbisti e i creatori di opere d’ingegno, potranno presentare la candidatura entro le ore 24 di Mercoledì 14 Dicembre. E’ possibile scaricare l’avviso dal sito del Comune. I mercatini si terranno tutti i giorni a partire Da Domenica 18 Dicembre e fino al 23 Dicembre dalle ore 10 del mattino alle ore 21 e 30, eccezione per il 19 Dicembre quando termineranno alle ore 22.

L’Assessorato agli Eventi e Spettacolo intende allestire stands di hobbistica e di artigianato amatoriale all’interno del Castello d’Alagno”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura, Eventi e Spettacolo del Comune di Somma Vesuviana.

“Ciascun candidato trasmetterà il progetto delle attività recante in dettaglio: 1) numero di stands che si intende allestire e dimensione di ciascuno di essi; 2) tipologia degli oggetti in vendita con fotografie delle produzioni. I prodotti da esporre e vendere dovranno essere preferenzialmente ma non esaustivamente i seguenti: figure ed accessori per presepi, addobbi per l’albero di Natale – ha concluso la Perna – candele ed altri oggetti in cera, prodotti dell’artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta. Gli stands saranno allocati preferenzialmente al piano nobile del castello d’Alagno e comunque negli ambienti accessibili della struttura.

Per partecipare sarà necessario inviare i progetti con in allegato statuto, atto costitutivo e codice fiscale dell’Associazione/generalità complete di residenza del richiedente, nonché fotografie e tutto quanto necessario alla loro valutazione dovranno essere presentati entro le ore 24,00 del 14 dicembre 2022 all’indirizzo pec: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info. Atteso i tempi ristretti, i richiedenti dovranno altresì indicare il proprio indirizzo pec/email e numero di telefono ai fini della propria reperibilità. Quest’anno Somma Vesuviana avrà un calendario davvero fitto di appuntamenti che illustreremo la prossima settimana ma comprenderà: mercatini di Natale, concerti anche in piazza e tante sorprese”.

Grande riscontro anche per l’escursione serale alle Chiese sotterranee di Santa Maria del Pozzo. All’evento erano presenti : Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana con il vice sindaco Rubina Allocca e gli assessori Rosalinda Perna e Laura Polise. A Somma Vesuviana hanno avuto inizio mercatini anche nelle masserie e concerti nelle chiese.

“L’Arte a sostegno dell’Arte” ha registrato grande partecipazione con escursione nelle Chiese sotterranee di Santa Maria del Pozzo. In contemporanea anche un’esposizione di opere d’arte messe a disposizione dagli artisti. Il ricavato andrà alla raccolta fondi per il restauro di alcuni affreschi. Turisti e non turisti hanno avuto la grande possibilità di ammirare le Chiese sotterranee del Complesso Francescano di Santa Maria del Pozzo, con i relativi affreschi ed in compagnia del Direttore Beni Culturali del Complesso di Santa Maria del Pozzo, Emanuele Coppola. L’obiettivo è restaurare tre dipinti murali del chiostro. L’evento è organizzato dalla Direzione Beni Culturali del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo.

Un viaggio nel tempo. Visitando le Chiese sotterranee del Complesso, ci immergeremo in due epoche : romana – pagana e quella angioina con affreschi risalenti al IX secolo e al 1300.