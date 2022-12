A Olbia si rivive la Greccio di un tempo

A OLBIA NELLA PARROCCHIA DI N.S. DE LA SALETTE SI RIVIVE LA GRECCIO DI UN TEMPO

Per il primo anno la parrocchia di Nostra Signora de La Salette di Olbia rivivrà lo spirito e l’atmosfera della Greccio di un tempo con il presepe vivente in programma il 22 dicembre alle ore 19:30.

L’iniziativa, coordinata da Paoletta Spano e legata all’attività dell’oratorio, coinvolgerà più di 80 persone di tutte le età. Genitori e figli si ritroveranno insieme per raffigurare la Nativita’ del Signore cosi come l’aveva immaginata s.Francesco in quel Natale del 1223 a Greccio.