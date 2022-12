A Dolianova Capodanno in piazza Europa con rapper Dani Faiv

A Dolianova torna il Capodanno in piazza. La notte del 31 dicembre il centro del Parteolla saluterà il 2023 con le note del rapper Dani Faiv.

Ma il pomeriggio dell’ultimo dell’anno sarà all’insegna della musica e del divertimento per tutti nel corso di “Annu Nou 2023”, una manifestazione organizzata dall’associazione Miele Amaro – Il circolo dei lettori con il contributo dell’assessorato al Turismo e al Commercio della Regione Sardegna e del comune di Dolianova.

La serata presentata da Andrea Pinna (Le Perle di Pinna) vedrà protagonisti a partire dalle 22.30in piazza Europa Marco Leo e Francis Global .

Dopo la mezzanotte il palco sarà tutto di Dani Faiv, che sarà preceduto da Francis Global, accompagnato sul palco dal dj Dope Fobi, da Korium alla batteria, Ink Boy e Switch. La serata si concluderà con i Alterego e dei dj Ghetto Milk Shake e, a partire dalle due, nuovamente di Dope Fobi.

advertisement

In piazza Europa sarà allestita una drink zone e una zona street food, mentre in piazza Brigata Sassari non mancheranno i funghi riscaldanti e le aree relax. Qui, infatti, a partire dalle 16 per proseguire fino alle 19 prenderà il via il programma di “Annu Nou” con “Pre Capodanno 2023”, animazione e musica per tutti, gonfiabili per i più piccoli, spettacoli e il party di Dolia.it organizzato da dolia.com.

Sul palco di Dolianova Dani Faiv presenterà il suo ultimo album uscito lo scorso mese di giugno e dal titolo Faiv. È il quinto lavoro in studio del rapper spezzino classe 1993, composto da sedici brani che vedono le produzioni congiunte dei producer Strage, Kanesh, Simon Says!, Marco Azara e Drast e ospitano i feat di Emis Killa, Gemitaiz, Kkrisna, Leon Faun, Nayt e Miss Keta. Nel suo lavoro Dani Faiv sperimenta ed esplora nuove realtà e generi musicali, rimanendo nel contempo fedele al proprio estro artistico e alle sonorità tipiche del rap, che hanno caratterizzato i suoi precedenti successi. “Questo disco per me rappresenta un punto cruciale della mia carriera e della mia vita”, spiega l’artista. “Ho fatto sempre uscire un progetto all’anno, ma questa volta no. Ci sono voluti due anni di lavoro continuo per permettere la realizzazione di Faiv, ma alla fine, guardando quello che siamo riusciti a fare ne è valsa davvero la pena. Ecco perché spero che questo disco venga ascoltato e non sentito, perché dentro c’è Daniele in tutte le versioni di Faiv”.

Sul palco Dani Faiv sarà accompagnato da alcuni talenti isolani.

Roberto Massa e Daniele Manca, in arte Raptus e Sblasta sono gli AlterEgo, uno dei gruppi più conosciuti e amati della scena sarda. Nato undici anni fa, unisce il rap al sound raeggeton, facendo ballare soprattutto i giovanissimi.

Classe 1998, Francis Global ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica quasi per gioco, costruendo il suo modo di rappare passo dopo passo fino alla pubblicazione del suo primo videoclip avvenuta nel 2019. Fa parte dell collettivo Ronin Music Group con cui ha pubblicato diversi singoli, videoclip e un album ufficiale, “Campione”.

Anche InkBoy è un membro attivo del collettivo Ronin Music Group. Inizia a scrivere e registrare i primi pezzi intorno al 2012, variando su vari sottogeneri del genere Rap troverà la sua linea musicale con la trap. Nell’ultimo anno ha pubblicato diversi singoli in vista di un futuro progetto per il 2023.