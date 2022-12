A Catania un Master in Promozione e Management per la Musica

Dopo il successo dello scorso anno, torna proMus, il Master in Promozione, Marketing e Management per la Musica | 2° edizione, organizzato da Villaggio Maori Edizioni e Accademia delle Editorie con la direzione didattica di Giorgia D’Agostino, che si svolgerà a Catania e online da gennaio 2023 per la durata di cinque mesi, con lezioni due giorni a settimana. Il master, unico nel suo genere in tutto il sud Italia, è giunto alla sua seconda edizione. Si rivolge a diplomati/laureati in tutte le discipline e punta alla formazione di figure professionali da inserire nella filiera dell’industria musicale. L’intero master può essere frequentato anche nella modalità online. Al termine è previsto uno stage presso le aziende partner. Gli studenti della precedente edizione hanno realizzato con successo progetti artistici, eventi e attività musicali con la guida dei docenti coinvolti: è possibile conoscere più da vicino i loro progetti consultando il sito e le pagine social di proMus. advertisement DOCENTI Tra i docenti critici musicali, produttori artistici, tour manager, speaker radiofonici, videomaker, musicisti, giornalisti, esperti di comunicazione e promozione. Alcuni nomi: Nuccio La Ferlita (Puntoeacapo; management per Mario Venuti, Tinturia e Babil on Suite), Dario Zigiotto (Festival di Villa Arconati, Midnight Jazz Festival), Gianfranco Raimondo (Ypsigrock festival), Monica Passoni (ufficio stampa per Vasco Rossi, Ligabue, Laura Pausini, Vanoni, Mannoia, Fossati, De André; tournée italiane di Dylan, Springsteen, Pink Floyd e molti altri; Arezzo Wave, Neapolis Festival, Festival di Villa Arconati), Marco Gallorini (Woodworm, Voodoo, 12Bars), Angelo Di Benedetto (RTL 102.5), Stefano Bonagura (Musicultura, Slow Music ETS), Ernesto Assante e molti altri.