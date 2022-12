A Cagliari un convegno su Ottone Baccaredda

Ottone Bacaredda e il sogno della città nuova. Venerdì 9 dicembre allo spazio SEARCH un convegno celebra la figura storica di Ottone Bacaredda.

Prosegue a Cagliari Ottone Bacaredda e il sogno della città nuova. Cagliari tra Ottocento e Novecento il progetto che l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari propone in città per tutto il mese di dicembre per ricordare l’importante figura storica del sindaco che fu alla guida dell’amministrazione comunale per ben cinque legislature e che diede avvio a una grande opera di modernizzazione cittadina a cavallo tra ‘800 e ‘900.

Il nome di Bacaredda è infatti strettamente legato alla costruzione di molte opere pubbliche, scuole elementari e superiori, la rete idrica e le fognature, gli impianti di illuminazione, il mercato del Largo Carlo Felice, i portici di via Roma, il nuovo Palazzo Municipale e il Bastione di Saint Remy.

Un doppio evento interesserà lo spazio SEARCH del Largo Carlo Felice dove, venerdì 9 a partire dalle ore 17:30, si svolgerà un importante convegno dal titolo Ottone Bacaredda nella Cagliari tra fine Ottocento e primo dopoguerra.

Relatori della serata saranno Antonello Angioni, Maurizio Corona, Gianfranco Murtas, Giorgio Pellegrini, Marco Pignotti, che avranno modo di esplorare le sfaccettature di questa importante figura sia nella sua vita privata che nella sua carriera politica, offrendoci un panorama anche sullo scenario artistico, architettonico e urbanistico della Cagliari della Belle Époque, dei suoi splendori e dei suoi conflitti. Il giorno dopo, dalle 16:30 alle 20 i visitatori potranno vedere la proiezione del video Il sogno della Belle Époque e altre storie cagliaritane.

Un ricco programma di iniziative che vede coinvolto direttamente l’Assessorato affiancato da numerose associazioni che stanno contribuendo, con progetti inseriti nei bandi a tema dei contributi ordinari, a diversificare le proposte. Le celebrazioni si svolgono nei luoghi che caratterizzarono le fasi della vita, del lavoro e dell’operato di Ottone Bacaredda (1848-1921), come il Bastione di Saint Remy, la Passeggiata Coperta, il Palazzo Civico, per citarne solo alcuni.

LA FIGURA STORICA.

Ottone Bacaredda nacque a Cagliari nel 1848. Studiò giurisprudenza presso l’università della città natale e vi conseguì la laurea nel 1871. Successivamente si recò con la famiglia a Roma, e poi a Firenze. In questo periodo Bacaredda si dedica all’attività giornalistica, scrivendo per alcuni giornali locali. Tornato a Cagliari nel 1875, passa all’insegnamento universitario del Diritto penale. Dal 1884 si cimenta nella politica, arrivando a ricoprire la carica di sindaco di Cagliari (tra il 1890 e il 1902 e nuovamente tra il 1905 e il 1906, tra il 1907 e il 1910, tra il 1911 e il 1917 e tra il 1920 e 1921 anno della sua morte) e quella di deputato al Parlamento nel 1900. Bacaredda scrisse diverse opere di vario genere, tra cui romanzi, poesie e saggi giuridici. Morì nel 1921 e venne sepolto nel cimitero monumentale di Bonaria.