500 anni di Papa Sisto V – Archeoclub D’Italia gli dedica una due giorni

ARCHEOCLUB D’ITALIA CELEBRA DEDICA UNA DUE GIORNI A PAPA SISTO V A 500 ANNI DALLA SUA NASCITA.

IL 17 CONVENTION NAZIONALE ARCHEOCLUB D’ITALIA A CHIUSIRA DELLE CELEBRAZIONI SISTINE INIZIATE NEL DICEMBRE DEL 2021.

advertisement

IL 18 DICEMBRE – ORE 10 E 30 – PRESS TOUR : “ITINERARIO SISTINO NELLA ROMA FELIX” per ammirare alcuni dei monumenti più belli di Roma.

La stampa può inviare richiesta di accredito entro le ore 18 di Mercoledì 14 Dicembre a ufficio.stampa@archeoclubitalia.org

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale ArcheoClub D’Italia): “Archeoclub D’Italia dedica una due giorni romana a Papa Sisto V a 500 anni dalla sua nascita. Il 17 Convention presso la Chiesa di S. Eligio de’ Ferrari a Roma con la partecipazione di esperti di alto profilo e il 18, a partire dalle ore 10 e 30 un Press Tour lungo l’Itinerario Sistino nella Roma Felix : la Basilica di Santa Maria Maggiore con museo, la Grotta della Natività, le testimonianze storiche nell’area della Stazione Termini, le fontane, un tour nei luoghi di Papa Sisto V”.

Belinda Granata (storica dell’arte) : “Le acquisizioni più o meno recenti sulla vicenda biografica e mecenatistica del cardinale Alessandro Peretti Montalto (Papa Sisto V) rappresentano un’ottima occasione per tornare a riflettere sulla connotazione di “gusto” che emerge dall’analisi della sua collezione d’arte”.

I 500 ANNI DALLA NASCITA DI PAPA SISTO V CON UN PRESS TOUR : “ITINERARIO SISTINO NELLA ROMA FELIX” – I LUOGHI DI PAPA SISTO V.

PARTENZA – DOMENICA 18 DICEMBRE – ORE 10 E 30 – S. Bernardo/Largo S. Susanna, presso la Fontana del Mosè – ROMA ,

Per la stampa possibilità di chiedere accredito entro le ore 18 di Mercoledì 14 Dicembre a ufficio.stampa@archeoclubitalia.org.

E il 17 – Convention Nazionale Archeoclub a chiusura delle celebrazioni sistine iniziate nel Dicembre del 2021.

Storici – archeologi – esperti – saranno a confronto su Papa Sisto V l’impronta lasciata sul patrimonio culturale ed urbanistico di Roma.

“Celebrazioni Sistine nella Roma Felix – Il genio di Sisto V nella politica estera della Chiesa universale di Roma” – Durante la conferenza ulteriori dettagli sul Press Tour – Sabato 17 – Dicembre – dalle ore 10 – presso la Chiesa di S.Eligio de’ Ferrari – ROMA

“Archeoclub D’Italia dedica una due giorni romana a Papa Sisto V a 500 anni dalla sua nascita. Il 17 Convention presso la Chiesa di S. Eligio de’ Ferrari a Roma con la partecipazione di esperti di alto profilo e il 18, a partire dalle ore 10 e 30 un Press Tour lungo l’Itinerario Sistino nella Roma Felix : la Basilica di Santa Maria Maggiore con museo, la Grotta della Natività, le testimonianze storiche nell’area della Stazione Termini, le fontane, un tour nei luoghi di Papa Sisto V”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia.

Alle origini della raccolta. L’eredità di Sisto V e il collezionismo artistico del cardinale Alessandro Peretti Montalto (1571-1623)

“Le acquisizioni più o meno recenti sulla vicenda biografica e mecenatistica del cardinale Alessandro Peretti Montalto (1571-1623) rappresentano un’ottima occasione per tornare a riflettere sulla connotazione di “gusto” che emerge dall’analisi della sua collezione d’arte.

Le raffinate scelte stilistiche hanno meritato una meditazione attenta – ha affermato la Dott.ssa Belinda Granata, storica dell’Arte che durante la Convention del 17, a Roma, si soffermerà su “Alle origini della raccolta: l’eredità di Sisto V e il collezionismo del Cardinale Alessandro Peretti“ – poiché derivano da una selezione che non è mai puramente estetica e che pertiene, piuttosto, all’ambito più fluido della storia della cultura. Emerge ben chiaro il ruolo decisivo e al contempo collaterale giocato dalla raccolta di opere del cardinale, in cui l’evidente predilezione classicista testimonia il fervore dell’ambiente del collezionismo romano di inizio Seicento. Il ruolo di primo piano ricoperto da Montalto in campo politico e artistico ha portato alla luce la personalità straordinaria e poliedrica di un mecenate alquanto illuminato, che era riuscito a dare vita ad una collezione di rara pregevolezza, la cui qualità conclamata emergeva come fattore prioritario. La straordinaria impresa di Sisto V volta a trasformare urbanisticamente il volto di Roma e riflessa nella magnificenza della Villa a Termini costituiranno per il cardinale Montalto un termine di paragone obbligato, su cui innestare un mecenatismo caratterizzato da sorprendenti linee di originalità e raffinatezza”.

Il Press Tour di Domenica 18 Dicembre, partirà alle ore 10 e 30 dalla Fontana di Mosè in piazza S. Bernardo/Largo S. Susanna.

Il 17 Dicembre la Convention Nazionale “Celebrazioni Sistine nella Roma Felix – Il genio di Sisto V nella politica estera della Chiesa universale di Roma” , ore 10 presso la Chiesa di S.Eligio de’ Ferrari.

Interverranno: il prof. Umberto Guerra Coordinatore nazionale del progetto “Celebrazioni Sistine 2021 – 2022” che durante la conferenza del 17 dicembre relazionerà su Medio ed Estremo Oriente nella politica estera della Chiesa di Roma durante il pontificato di Sisto V, Rosario Santanastasio, Presidente nazionale di Archeoclub d’Italia, la Dott.ssa Belinda Granata, storica dell’Arte (Alle origini della raccolta: l’eredità di Sisto V e il collezionismo del Cardinale Alessandro Peretti); Mons. Vincenzo Catani, Archivista della Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone e Montalto (Sisto V: l’Impero Ottomano di fine Cinquecento); la Dott.ssa Stefania Cespi, Presidente dell’Archeoclub di Comunanza (Il banditismo bella Marca meridionale e nel Piceno al tempo di Sisto V); l’Arch. Franco Valente, Consigliere nazionale di Archeoclub D’Italia (Il castello di Venafro dei Peretti-Savelli, familiari di Sisto V).

Nella sessione pomeridiana dei lavori, la Prof.ssa Fortunata Flora Rizzo, Vice presidente nazionale dell’Archeoclub d’Italia, presenterà le attività svolte dalle sedi locali per le Celebrazioni Sistine con gli interventi dei rappresentanti delle sedi stesse.

Seguirà un momento musicale con i canti di Su Cuncordu e’ Santa Rughe di Santu Lussurgiu e l’esibizione del gruppo Ripaoperafestival ROLF : Danze e musiche al tempo di Sisto V presentato e coordinato dalla Dott. ssa Donatella Donati Sarti di Ripatransone (AP).

Le Celebrazioni Sistine nella Roma Felix di Archeoclub d’Italia hanno ottenuto il patrocinio del Ministero italiano della cultura, del Pontificio consiglio della cultura della Santa Sede, della Regione Marche e del Comune di Montalto delle Marche, patria carissima di Sisto V”.