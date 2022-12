1000 euro in busta paga per affrontare caro energia

POLICLINICO SASSARESE: FINO A 1.000 EURO IN BUSTA PAGA PER AFFRONTARE IL CARO-ENERGIA

La misura, ad personam e non tassabile, è stata decisa dal CdA in favore dei lavoratori con un reddito fino a 30.000 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, come previsto dal “Decreto Aiuti – Quater”