Women for Justice: Claudia Conte dona la mostra all’ex ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà

A Roma, in una data simbolica come il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata la mostra d'arte Women for Justice (già presentata a Milano con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell'Ambasciata d'Ucraina e di Rai per la Sostenibilità): l'attenzione è posta sulle donne che giorno dopo giorno devono combattere per vedere tutelati i propri diritti. Anche quelli primari, legati all'esistenza.Sono numerosi e sparsi in tutto il Pianeta i contesti in cui il solo fatto di essere donna può esporre a gravi rischi. Rispetto a tale tematica, negli ultimi tempi l'attenzione mediatica si è focalizzata sull'Iran; non sempre è necessario guardare troppo lontano: in Italia, come riporta il dossier del Ministero dell'Interno dal titolo Il pregiudizio e la violenza contro le donne, sono state 95 le donne uccise dall'inizio dell'anno. In oltre la metà dei casi il responsabile è il partner o l'ex. Il percorso espositivo, curato dall'antropologa Francesca Grisot, prevede un omaggio al lutto delle donne ucraine con le opere della fotografa Tetyana Erhart; seguono quelle di quattro artiste afghane (Fatimah Hossaini, Roya Heydari, Tahmina Alizada e la regista Sahraa Karimi) che raccontano, attraverso i propri scatti, una donna afghana piuttosto lontana dai tradizionali stereotipi. Tra le opere esposte anche un imponente arazzo realizzato dal giovane artista Sebastiano Furlotti dal titolo Per chi suona la campana. «Credo nel potere dell'arte e della cultura, strumenti di inclusione, parità di genere e solidarietà» spiega l'imprenditrice culturale e attivista Claudia Conte, che ha ideato e organizzato la mostra in collaborazione con Roma Capitale all'interno dell'iniziativa "L'Isola che non c'era" per promuovere l'aggregazione giovanile.

«Per questo motivo abbiamo deciso di portare Women for Justice in un luogo simbolo come Santa Maria della Pietà, l’ex ospedale psichiatrico più grande d’Europa. Oggi, in questo luogo che ospita un museo della mente, noi realizziamo una mostra per far riflettere.

Le opere di Women for Justice, esposte nello splendido giardino, celebrano la riqualificazione sociale di questa imponente struttura e, per estensione, tutte le altre possibili rinascite umane. È come se queste 21 meravigliose opere urlassero al mondo, attraverso la forza dirompente della loro bellezza, che l’essere umano può fare tesoro dei propri errori e cambiare in meglio» ha proseguito Claudia Conte.

Per offrire a un grande numero di persone la possibilità di visionare le opere e contribuire alla valorizzazione di un’area urbana di grande importanza storica, l’imprenditrice culturale e attivista ha deciso di donare l’intera mostra a Roma Capitale, rendendo permanente la presenza delle opere a Santa Maria della Pietà.

«La condizione delle donne nei Paesi che sono o sono stati scenari di guerra, è da sempre, nella storia della civiltà, profondamente drammatica – aggiunge invece Silvia Salis, vicepresidente CONI – Lo sport in questi contesti, e in generale nei Paesi in via di sviluppo, ha un ruolo fondamentale per le donne nel riappropriarsi del loro corpo e del loro futuro».

Per Parisa Nazari, mediatrice culturale iraniana, «l’iniziativa Women for Justice arriva in un momento storico senza pari per l’Iran. L’uccisione di una giovane donna con il nome curdo Jina, che significa vita, ha dato una nuova vita allo slogan delle donne curde che hanno combattuto contro l’Isis: “Donna, Vita, Libertà“».

A far riflettere sono anche le parole di Shahrbanu Haidari, vicepresidente dell’Associazione solidarietà donne per le donne afgane: «Dall’inizio degli anni ’90 – racconta – in Afghanistan sono le donne ad aver subito maggiormente l’impatto delle regole dei Talebani.

Dalla caduta di Kabul del 15 agosto 2021, l’istruzione rappresenta una delle maggiori restrizioni; ora le donne non possono più neppure uscire di casa senza un uomo, anche soltanto per andare in ospedale. Più il patriarcato e la misoginia crescono in Afghanistan, più si estendono al resto del mondo.

Se non combattiamo questa situazione, si rafforzerà proprio quel tipo di mondo su cui le donne hanno lavorato duramente per cercare di portare il cambiamento a livello globale».