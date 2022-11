Vynil Zero, III edizione

Un nuovo appuntamento nel giardino della Libreria Ubik di Olbia. Sabato 19 Novembre, (dalle 10.00 alle 19.30) e domenica 20 (dalle 10.00 alle 13.00), la libreria Ubik di Olbia – con l’Associazione Pulp e con la consulenza, la direzione e la supervisione di Antonello Munafò – daranno il via alla terza edizione della mostra mercato della musica in vinile Vynil Zero



La rassegna Vynil Zero, la prima nel panorama cittadino, mira a dare lustro a un settore dell’ascolto della musica che non si è mai arrestato tra i musicofili. Negli ultimi anni c’è stata una forte ripresa delle vendite di questo supporto, che oramai ha superato (dopo 35 anni) le vendite del CD.

In un mondo dove tutto procede molto in fretta, dove la musica “liquida” permette di ascoltare migliaia di artisti in maniera spesso molto distratta, pare che il prendersi del tempo per ascoltare un vinile e magari guardare la copertina e i testi stia stia trovando sempre più estimatori.

Contatti

Libreria Ubik Olbia (e-mail: olbia@ubiklibri.it – Tel. 0789 57075 – Facebook)

Pulp (acpulp@gmail.com – Tel. 339 2924084)