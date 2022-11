OfficinAcustica – Voci e Suoni d’Autunno 2022: venerdì 25 novembre h 21 a Palazzo Siotto a Cagliari per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Voci e Suoni d’Autunno 2022: il 25 novembre a Palazzo Siotto

S’intitola “Vuelvo al Sur / Voci dall’America Latina” la nuova produzione di OfficinAcustica – in programma venerdì 25 novembre alle 21 nella Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto a Cagliari per il secondo appuntamento con “Voci e Suoni d’Autunno”, la rassegna organizzata da OfficinAcustica con la direzione artistica di Anna Lisa Mameli e Corrado Aragoni. Un omaggio ad artiste straordinarie come Chavela Vargas e Mercedes Sosa, Violeta Parra e Amelita Baltar, in un ideale viaggio verso Sud, come luogo geografico ma soprattutto spazio simbolico e paese dell’anima, alla scoperta delle sue mille sfumature e alle sue profondità, per celebrare il talento e l’intelligenza femminile in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. advertisement

“Vuelvo al Sur”

“Vuelvo al Sur” è un progetto originale firmato OfficinAcustica, con testi di Anna Lisa Mameli e arrangiamenti e direzione musicale di Corrado Aragoni ispirato ad alcune figure emblematiche della cultura del Novecento, artiste che hanno saputo sovvertire il destino e hanno lottato in favore dei popoli oppressi, divenute simbolo dell’identità nazionale e della musica tradizionale, seppure ripensata in chiave moderna. Sotto i riflettori la cantante e attrice Anna Lisa Mameli (voce) con Anna Maria Viani al violino, Massimo “Maso” Spano al contrabbasso e Corrado Aragoni al pianoforte per una preziosa antologia di brani celeberrimi e meno conosciuti, tra la musica ranchera e le struggenti e appassionate melodie di Chavela Vargas, la tradizione popolare sudamericana e argentina reinventata da Mercedes Sosa, alcuni pezzi significativi del vasto repertorio della cantautrice e poetessa Violeta Parra e il Nuevo Tango di Astor Piazzolla e il folklore argentino nella versione di Amelita Baltar. Un intrigante e coinvolgente concerto, per un suggestivo itinerario sonoro alla (ri)scoperta delle “Voci dall’America Latina” che hanno ridisegnato la geografia dell’immaginario valorizzando il ricco patrimonio della musica popolare del Centro e del Sud America.

Chavela Vargas

Nata a San Joaquín de Flores in Costa Rica nel 1919 Chavela Vargas, al secolo Isabel Vargas Lizano, trasferitasi in Messico, ha iniziato a esibirsi come cantante di strada per poi diventare professionista negli Anni Cinquanta, mentre le prime registrazioni risalgono agli Anni Sessanta. La sua vita movimentata, il suo temperamento, i suoi atteggiamenti, la scelta di indossare abiti maschili, con i pantaloni oltre al caratteristico poncho, una pistola alla cintura, insieme alla sua sessualità trasgressiva e i suoi molti amori, ma soprattutto le sue canzoni, ispirate alla tradizione ranchera, ricche di passione e malinconia ne fanno una creatura quasi leggendaria. La voce tocca l’anima e esprime il dolore in tutta la sua intensità, tra storie di donne abbandonate e esistenze spezzate, tra camere da letto e celle di prigione, interminabili bevute al bar: il canto sembra quasi interrompersi per poi riprendere, fino alla fine. Tra le sue frequentazioni, artisti come Frida Kahlo e Diego Rivera, ma anche il presidente del Messico Luis Echeverría. Dopo una lunga assenza dalle scene, riscoperta quasi per caso, Chavela Vargas ha ripreso la sua carriera, partecipando anche al film di Werner Herzog “Grido di pietra”; negli Anni Novanta ha collaborato alle colonne sonore dei films di Pedro Almodóvar ed è presente, con un cameo in cui canta “La llorona” in “Frida” di Julie Taymor, con Salma Hayek.

Mercedes Sosa

Icona della cultura argentina e della lotta per la pace e i diritti civili contro la dittatura, Mercedes Sosa (1935-2009), soprannominata “La Negra”, si è appassionata alla musica popolare fin dall’adolescenza delle danze popolari. All’inizio degli Anni Sessanta, con il Movimiento del Nuevo Cancionero di cui fanno parte anche Armando Tejada Gómez, Manuel Oscar Matus e Tito Francia, porta avanti un progetto di rinnovamento della tradizione attraverso canzoni che raccontano la vita quotidiana. Il primo album, “Canciones con fundamento”, esce nel 1959; nel 1965 trionfa al Festival Nacional de Folklore di Cosquín e incide “Romance de la muerte de Juan Lavalle” con Ernesto Sabato e Eduardo Falú, cantando “Palomita del valle”; nel 1966 esce “Yo no canto por cantar”, poi “Hermano” e a “Para cantarle a mi gente” e intanto si esibisce in una lunga tournée tra Miami, Lisbona e Porto, Roma, Varsavia, Leningrado, Baku e Tbilisi, mentre con Ariel Ramírez l realizza “Mujeres Argentinas”. La sua carriera costellata di successi continua, nonostante la sua musica sia invisa al regime, dopo l’instaurazione della dittatura ma nel 1979 è costretta all’esilio e si rifugia a Parigi e poi a Madrid. Tornerà in Argentina solo nel 1982, con una serie di concerti al Teatro dell’Opera di Buenos Aires: Mercedes Sosa diventa il simbolo della resistenza e della speranza, un’icona di libertà.

Violeta Parra