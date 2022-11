Villacidro, si apre il “Dicembre Letterario”

DOMANI 25 NOVEMBRE, AL TEATRO DON BOSCO DI VILLACIDRO, IL PRIMO APPUNTAMENTO DEL DICEMBRE LETTERARIO ORGANIZZATO DAL CLUB DI JANE AUSTEN SARDEGNA: “PAROLA, SINGOLARE, FEMMINILE”, UN INCONTRO DEDICATO ALLA PAROLA E AI SUOI MOLTEPLICI UTILIZZI, CON GLI INTERVENTI DI ILARIA PORCEDDU, MARIA FRANCESCA CHIAPPE, SIMONE TEMPIA E DI MICHELA SALE MUSIO E TIZIANA TROJA DEL DUO LUCIDO SOTTILE. APPUNTAMENTO ALLE 18.30.

La VII edizione del Dicembre Letterario, incentrata sul tema “Letteratura e poesia al femminile”, inizia a Villacidro, città natale del Club di Jane Austen Sardegna, in una data significativa: il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. «È una data molto importante, per questo l’abbiamo scelta per l’avvio di questa edizione del Dicembre Letterario», spiega la direttrice artistica del Club Giuditta Sireus.

Con un pensiero rivolto a questa ricorrenza e al suo significato è nato quindi l’evento “Parola, Singolare, Femminile” a cui daranno voce, con tre monologhi e un dialogo incentrati sull’importanza della parola in relazione ai vari settori della cultura, la cantautrice Ilaria Porceddu, la giornalista Maria Francesca Chiappe, lo scrittore Simone Tempia e le attrici Michela Sale Musio e Tiziana Troja (il duo Lucido Sottile). «Per l’occasione, la “parola” viene raccontata quale protagonista nella comunicazione, nell’arte, nel teatro, nella letteratura, nella musica. Sono testimonianze di professionisti che operano in ambiti diversi, che condivideranno con noi i loro contributi speciali in nome della parola e della giornata su cui riflettiamo», conclude Sireus.

L’evento, che si terrà alle 18.30 al teatro Don Bosco, vedrà anche la partecipazione straordinaria dell’associazione Il giardino di Lu e la proiezione di un videomessaggio inviato per l’occasione dalla scrittrice Viola Ardone. Coordinerà l’incontro la giornalista Stefania Pusceddu.

Il Dicembre Letterario è realizzato con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Per informazioni, contattare la segreteria del Club all'indirizzo e-mail segreteria@janeaustensardegna.com

