Sedute straordinarie di vaccinazione antinfluenzale a Porto Torres

Porto Torres: nuovi appuntamenti per la vaccinazione antinfluenzale

Avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale

La Asl di Sassari, attraverso il Servizio di Igiene Pubblica, ha deciso di promuovere una campagna per i vaccini contro l’influenza stagionale. La richiesta della popolazione è stata molto alta, a tal punto che sono state stabilite delle sedute straordinarie a Porto Torres.

Tre le giornate dedicate a queste vaccinazioni: il 22, il 28 e il 29 Novembre nell’ambulatorio vaccinale del comune di Porto Torres. Ecco gli orari:

Lunedì 28 Novembre: 15.00-17.30

Martedì 29 Novembre: 09.00-13.00

A questi giorni si aggiungono anche i giorni ordinari: tutti i mercoledi, dalle 15.30

alle 17.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per seduta).

L’ambulatorio è sito in via Lombardia, n.10.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a

tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a

complicanze. (I cosiddetti soggetti fragili)

Elenco dei soggetti a cui il vaccino sarà somministrato in maniera gratuita

La vaccinazione antinfluenzale sarà somministrata in maniera gratuita alle seguenti categorie: