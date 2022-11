Un’Italia smart per una tecnologia fatta in casa ed esportabile anche per il settore del Led.

Un’Italia smart per una tecnologia fatta in casa

Julia Raileanu, (Amministratore della TECNO LIGHTING ITALIA Srl, azienda leader in Europa nell’innovazione tecnologica, nel campo dell’energia):

“Led ed estetica oramai hanno abbattuto la barriera che divideva. Ad esempio noi abbiamo creato la linea Design per alberghi e scuole, ma non solo. Una tecnologia Led innovativa esportabile nel Mondo!”.

“Se da una parte l’uso del Led, nel nostro Paese sembrerebbe essere sempre più diffuso nell’uso pubblico, la nuova frontiera potrebbe essere l’incentivazione della nuova tecnologia anche per l’uso domestico, privato.

Infatti in Italia dei 10.000.000 di punti luce, oggi più del 30% è a Led. Bisogna andare oltre e magari puntare in particolare sulle luci calde.

L’evoluzione della tecnologia a Led, oggi è tale da garantire non solo la luce bianca ma anche quella calda e allo stesso tempo dare il giusto spazio alla valorizzazione del bello, dunque al design.

Oggi ad esempio è possibile illuminare i Centri Storici con il Led e punti luce artistici adeguati al contesto storico.

Ora il passaggio deve essere anche sull’uso domestico e al chiuso del Led. Un tempo si era convinti che le lampade a Led fossero esteticamente non desiderabili, oggi la tecnologia si è evoluta e si parla sempre più di case smart, ambienti green”.

Lo ha affermato Julia Raileanu Amministratore della TECNO LIGHTING ITALIA Srl.

E a Giffoni si lavora alla produzione di nuove tecnologie a Led

“Abbiamo dato vita al progetto Medalux che prevede l’elaborazione di molteplici tecnologie, in due campi specifici:

risparmio energetico e sicurezza sanitaria, ma abbiamo anche realizzato la produzione di illuminazione artistica adatta ai Centri Storici.

Non basta perché la rivoluzione energetica nella quale stiamo entrando riguarderà soprattutto l’uso domestico dell’energia stessa.

E per questo motivo abbiamo lanciato la Linea Design.

Illuminazione di qualità, design, risparmio energetico, durata utile sono il massimo risultato dalle nuove tecnologie di illuminazione ottenuto dalla conformità ai requisiti tecnici e affidabilità dei prodotti di illuminazione, offerti da Tecno Lighting.

Una linea esclusiva

Una linea esclusiva per l’illuminazione di uffici, scuole, alberghi, centri commerciali, ristoranti, supermercati, mostre, musei e abitazioni grazie alla quale uso del Led e estetica si sposano pienamente.

Dunque puntiamo a dare all’Italia veramente ambienti smart con la cura del design ma allo stesso tempo a risparmio energetico.

E’ una linea studiata per avere scuole belle ma anche e soprattutto per alberghi, ristoranti e che comunque potrebbe rappresentare una soluzione ideale per la sostituzione di sistemi di illuminazione tradizionali negli ambienti commerciali ed industriali.

Siamo davvero in presenza di una grande novità.

L’Italia è il Paese della creatività ed allora il design italiano per il Led punta a moduli di luce che diventino elementi costruttivi componibili nello spazio per creare la propria base di luce. Lo sforzo che la nostra azienda sta cercando di profondere è quello di credere in un’Italia sempre più smart, ma allo stesso tempo creare una tecnologia Made in Italy esportabile nel Mondo!”.