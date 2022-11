Un terzo delle imprese sarde ha difficoltà nel reperire risorse con capacità digitali

Un terzo delle imprese sarde ha difficoltà nel

reperire figure professionali con capacità digitali. E l’Isola sconta ancora un elevato gap di maturità digitale. Fabio Mereu (VicePresidente Confartigianato Sardegna): “Utilizzare i fondi PNRR per colmare divario con il resto d’Italia”.

In Sardegna quasi 1 impresa su 3 dichiara di avere difficoltà nel

reperire figure professionali con capacità di utilizzare competenze

digitali e applicare linguaggi, metodi e tecnologie per innovare

processi. Nonostante tali complessità, quasi il 71% delle realtà

produttive sarde ha investito in tecnologie informatiche, nuove

formule organizzative aziendali e nuovi modelli di business, valori

sempre più necessari per la crescita imprenditoriale.

E’ questo ciò che emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di

Confartigianato Sardegna, sui dati del 2021 di

Unioncamere-Tagliacarne, sulle competenze digitali delle imprese.

La graduatoria provinciale delle imprese con difficoltà di reperimento

figure con capacità di utilizzare linguaggi e metodi informatici, è

aperta da Nuoro con 35,2%; segue Oristano con il 27,8%, Cagliari con

27,1% e Sassari con 26,2%. A livello nazionale apre Terni con una

difficoltà del 59,3% e chiude Imperia con il 23,8%. Tra le realtà

sarde con più difficoltà nel trovare professionisti che abbiano

competenze digitali capace di gestire e produrre strumenti di

comunicazione visiva e multimediale, ci sono quelle di Sassari, con il

36,5%. Seguono quelle di Nuoro con 34,8%, Cagliari con 31,7% e

Oristano con 28,3%. A livello nazionale apre Gorizia con il 54% e

chiude Trapani con il 28%. Le attività isolane che invece hanno

maggiori difficoltà nell’ottenere servizi da esperti con capacità di

applicare tecnologie 4.0 per innovare processi, vi sono quelle di

Nuoro con il 37,5% di complessità; seguono Sassari con 27,4%, Cagliari

con 26,9% e Oristano con il 26%.

“La pandemia, con le restrizioni che ne sono derivate, ha accelerato

la corsa degli imprenditori all’utilizzo del digitale – afferma Fabio

Mereu, Vicepresidente di Confartigianato Imprese Sardegna e delegato

per l’innovazione tecnologica – che però hanno un il livello di bassa

dimestichezza con gli strumenti tecnologici ancora troppo basso che

potrebbe essere ridotto anche grazie ai progetti del Pnrr”. Infatti,

l’Isola sconta una bassa maturità digitale delle imprese; i dati di

Uniocamere dicono che in una scala da 1 a 4, il livello di tale indice

nelle realtà isolane sfiora il 2, in crescita rispetto a pochi anni

fa. Nella nostra regione, l’incremento della maturità digitale in

quest’ultimo periodo è stata più consistente tra le imprese dei

servizi e della manifattura rispetto a quelle agricole, tra le

attività di medie e piccole dimensioni rispetto alle imprese micro e

tra quelle che operano all’interno di una filiera rispetto a quelle

che hanno rapporti con il cliente finale e sul mercato.

“La diffusione del virus che ha dato una fortissima accelerata alla

digitalizzazione delle imprese – continua Mereu – con le attività

hanno puntato soprattutto sul cloud, per sostenere il lavoro dei

dipendenti in smart working, e sui pagamenti elettronici per

soddisfare la domanda crescente dei consumatori confinati nelle mura

domestiche. Progressivamente, però, hanno volto l’attenzione alla

cybersecurity, investimento che si sta rivelando quanto mai strategico

nel contesto attuale”.

Rispetto al 2018, le imprese isolane che utilizzano il Cloud e i

pagamenti elettronici sono aumentate di 8 punti percentuali; quelle

che si avvalgono di strumenti di cybersecurity e che hanno avviato un

e-commerce di 9 punti.

E con la digitalizzazione sempre più diffusa crescono anche i rischi

per la sicurezza e la privacy come dimostra la crescita mondiale del

Cybercrime. Sebbene la percezione dei rischi legati ai crimini

informatici nel nostro Paese sia ancora molto bassa, negli ultimi anni

si è assistito ad una crescita molto significativa del numero di

imprese che offrono strumenti e servizi per combattere questa nuova

minaccia. In Sardegna crescono, passando da 75 a 77, le imprese

anti-hacker che a livello nazionale sfiorano ormai quota 3mila unità.

Gli addetti sardi sono circa 271 mentre a livello nazionale passati da

21.500 a 28.400 unità, corrispondenti a una media di 15 addetti per

azienda. A livello italiano, dal punto di vista delle performance

finanziarie, analizzando i bilanci delle 815 imprese del comparto

costituite nella forma di società di capitale e che hanno presentato

il bilancio negli ultimi tre anni (il 32% del totale), nel 2020 il

valore della produzione è stato di quasi 3 miliardi di euro, in

crescita del 58,8% rispetto a quello realizzato dalle stesse imprese

nel 2018.

“In ogni caso, per gestire le sfide tecnologiche e gestionali che le

imprese devono affrontare, è strategico il possesso di importanti

competenze digitali combinate tra loro, come la padronanza di almeno

due competenze digitali – continua Mereu – per tali mix di competenze

le difficoltà di reperimento raggiungono il 40% della domanda, che

nell’ambito delle professioni specialistiche si concentrano nelle

figure legate all’implementazione dei processi di digitalizzazione

nell’organizzazione aziendale, quali ingegneri elettrotecnici (il

77,9% delle entrate per le quali il mix di competenza è ritenuto

strategico è di difficile reperimento), progettisti e amministratori

di sistemi informatici (65,0%) e analisti e progettisti di software

(64,2%)”.

Nel 2021 le imprese italiane hanno domandato competenze digitali di

base per la comunicazione visiva e multimediale a 2,8 milioni di

profili professionali ricercati (pari al 60,5% del totale delle

entrate), abilità relative all’utilizzo di linguaggi e metodi

matematici e informatici a 2,3 milioni di posizioni (il 50,5%) e

capacità di gestione di soluzioni innovative 4.0 a 1,7 milioni di

entrate (il 36,4%).

Inoltre, ad oltre un quinto delle figure da assumere è richiesto con

un elevato grado di importanza il possesso di capacità di base per la

gestione e produzione di strumenti di comunicazione visiva e

multimediale, mentre le competenze matematico-informatiche e di

gestione di soluzioni innovative sono considerate molto rilevanti,

rispettivamente, per il 16% e per il 10,9% delle entrate programmate.

“La progressiva digitalizzazione dell’economia italiana e sarda è

stata rafforzata dagli investimenti e incentivi sull’Impresa 4.0 –

conclude il VicePresidente di Confartigianato Imprese Sardegna – che

ha creato numerose opportunità di crescita per un settore, come quelle

delle imprese digitali, che per tanto tempo non era riuscito a

emergere. Queste realtà, inoltre, si stanno distinguendo anche per la

continua trasformazione dei processi tradizionali, immaginando come

saranno quelli del futuro, per migliorarli e offrire un’esperienza, su

prodotti e servizi, unica e, prima di oggi, inimmaginabile”.