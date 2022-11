“Un Parco Sostenibile: Presente E Futuro Del Parco Nazionale Dell’Arcipelago Di La Maddalena”

“Un Parco Sostenibile: Presente E Futuro Del Parco Nazionale Dell’Arcipelago Di La Maddalena” – “Un parco sostenibile: presente e futuro del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena” è il titolo dell’evento in programma domani, giovedì 10, e venerdì 11 novembre presso la sala di via Filzi (ex magazzini ILVA) a La Maddalena. L’evento fa parte del progetto ISOLE AMICHE DEL CLIMA – RIPENSIAMO IL NOSTRO SPAZIO promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Due giorni di confronti e dibattiti interamente dedicati al tema della sostenibilità e all’impegno del Parco per la tutela del territorio.

Il workshop inizierà domani – giovedì 10 novembre – alle ore 15:00, presso la sala di Via Filzi (ex-Magazzini Ilva) dove si parlerà dell’uso sostenibile delle risorse terrestri. Seguirà, alle ore 16:30, la presentazione della strategia comunitaria per l’uso sostenibile delle risorse marine.

Si prosegue venerdì 11 novembre, alle ore 10:00, sempre in Via Filzi, con il Parco per il clima con la presentazione dei Progetti del Parco Nazionale, cofinanziati dal Ministero per la Transizione Ecologica, l’illustrazione di alcuni dati sul traffico nautico e una relazione sulla salvaguardia dei Posidonieti. Dalle ore 10:45 saranno messe a confronto una serie di esperienze dei collaboratori del Parco. La conclusione dei lavori è prevista a fine mattinata.

Nel frattempo, presso il Centro di Educazione ambientale del Parco (Stagnali, isola di Caprera) le scolaresche invitate potranno visitare l’esposizione dello scheletro del Capodoglio spiaggiatosi nel 2019 a Cala Romantica nel Comune di Arzachena, recuperato grazie ad una convenzione Parco – Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione.

Nella settimana dal 14 al 18 novembre con visite guidate svolte per conto dell’Ente Parco dall’Associazione SeaMe Sardinia, lo scheletro del Capodoglio sarà visitato dalle scolaresche dalle 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio potrà essere visitato, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, da chiunque ne abbia interesse.