Un grande risultato per il ragusano Gabriele Pluchino

Per un siciliano con un’anima internazionale che entrato in punta di piedi presso la prestigiosa scuola di cucina ALMA che da sempre è una fucina di giovani talenti nei vari settori dell’ospitalità è coronare un sogno che si concretizza in data 11 novembre 2022 con l’agognato Diploma dell’Accademia dell’anno Gualtieri Marchesi* è una vera soddisfazione sia per il giovane siciliano ma anche per tutta la comunità ragusana.

ALMA ha sede alle porte di Parma, a Colorno, sulle sponde del Po nel cuore di quella che viene definita la Food Valley del nostro Paese.

Una posizione strategica e quanto mai coerente con la mission della Scuola.

Per Gabriele creare una nuova ricetta è combinare elegantemente i diversi ingredienti, raggiungere un sapore diverso e straordinario non è poi così facile: ci vuole passione, dedizione, esercizio, sperimentazione, curiosità.

La cucina è un’arte e una scienza e, come tale, ha le sue regole.

“L’uomo è ciò che mangia” scriveva Feuerbach.

Non è, però, necessario essere degli chef acclamati per rendersi conto che il considerare il cibo come mero mezzo di sostentamento risulta essere alquanto restrittivo.

Un giovanissimo siciliano con la passione per la cucina

Un giovanissimo siciliano sa che non solo la passione per l’arte della cucina non unita alla conoscenza diventa sterile, ecco che il Pluchino ha fatto di tutto per ottenere il meglio dell’istruzione che ci sia in Italia e c’è riuscito con ottimo risulato.

Il Corso è stato molto selettivo, gli allievi sono partiti in 90 e sono arrivati in 57 destando molta soddisfazione per la dirigenza della scuola deil risultato ottenuto.

*Marchesi nasce a Milano da una famiglia di albergatori e ristoratori originaria di San Zenone al Po (Pavia), grazie alla quale muove i primi passi in ambito gastronomico e nella ricerca del proprio personale percorso culinario.

Nel dopoguerra si trasferisce in Svizzera, dove perfeziona le sue conoscenze frequentando, dal 1948 al 1950, la scuola alberghiera di Lucerna. Rientrato in Italia, rimane a lavorare per alcuni anni nell’albergo di famiglia, per poi proseguire il suo perfezionamento a Parigi.

ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana

Nel giugno 2006 fonda ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana:

il più autorevole centro italiano di formazione culinaria a livello internazionale, con sede in Colorno (Parma), di cui resta rettore fino al settembre 2017, quando entra nella Presidenza del Comitato Scientifico.

Nel 2008 fonda la Italian Culinary Academy a New York.

L’Accademia delle Prefi da sempre promuove i giovani talenti in tutti i settori, ha voluto omaggiare il prestigioso risultato ottenuto da Gabriele Pluchino.

Il Presidente dell’Accademia Salvatore Battaglia proporrà al comitato culturale dell’Accademia di insignirlo con un attestato al merito per il risultato raggiunto per aver dato lustro alla sua Sicilia.