Trekking & Nature Life Coaching in Sardegna

San Pantaleo/Costa Smeralda – 8/9/10/11 dicembre 2022

In Sardegna, nel lungo ponte dell’Immacolata, dall’8 all’11 dicembre, tra i torrioni granitici di San Pantaleo e gli spettacolari colori della Costa Smeralda si terrà la prima edizione di “Trekking & Nature Life Coaching”, evento che unisce l’escursionismo alle pratiche di connessione con la natura insieme alla Guida Ambientale Escursionistica Erica Costa e alla Counselor in PNL e Ipnosi e Nature Life Coach Daniela Dore.

Quattro giornate dedicate

Quattro giornate dedicate alle persone di tutte le età, esperte e meno esperte nel camminare, che vogliono lasciarsi guidare alla ricerca del benessere di corpo e mente attraverso la scoperta di nuovi luoghi e nuovi spazi.

Accompagnati tra colori, forme e profumi della Gallura dalla local guide Erica Costa, facilitando la riconnessione con il paesaggio esteriore, la Nature Life Coach Daniela Dore aiuterà i partecipanti a riconnettersi con il proprio paesaggio interiore, tra luoghi storici ricchi di vibrazioni emotive.

Le quattro giornate dedicate al trekking e al nature life coaching sono state pensate per essere vissute per un solo giorno o come percorso di più giornate a propria scelta.

Escursioni

Si inizia con l’escursione immersa nelle spettacolari sfumature della Spiaggia del Grande Pevero, in Costa Smeralda, giovedì 8 dicembre per poi continuare venerdì 9 sotto le torri granitiche di San Pantaleo alla scoperta della secolare storia della cultura degli stazzi.

Sabato 10 dicembre l’appuntamento è ancora a San Pantaleo per un’escursione che abbraccia panorami da nord a sud, da est a ovest tra maestose rocce scolpite dal maestrale, vecchi profumati ginepri e rovine nuragiche.

Per chiudere la intensa quattro giorni di “Trekking & Nature Life Coaching” domenica 11 dicembre si salirà sulle cime della Costa Smeralda da dove poter ammirare mezza Gallura.

Oltre a scoprire un lembo del nord est della Sardegna sotto l’aspetto storico, culturale e naturalistico, i partecipanti torneranno a casa con una nuova consapevolezza e la conoscenza di pratiche che potranno utilizzare nella quotidianità per migliorare il tono dell’umore, per mantenere o conservare la calma, la tranquillità, la lucidità e la concentrazione negli impegni quotidiani.

Iscrizioni entro il 27 novembre (salvo esaurimento posti) ad una o più giornate. I posti sono limitati.

Per iscriversi e per ricevere maggiori informazioni contattare al +39 3467907028 (Erica Costa) e al +39 3394644969 (Daniela Dore) o inviare un’email a erykainviaggio@gmail.com oppure a danidore66@gmail.com.

Il programma completo è su www.erykainviaggio.com.