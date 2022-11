Tre giornate di teatro in miniatura TOff

11/12/13 novembre 2022

Via Nazario sauro, 6 – Cagliari

Penultimo appuntamento per la XV edizione della rassegna Cortoindanza Logos diretta da Simonetta Pusceddu.

L’11, 12 e 13 novembre tre giornate di teatro in miniatura al TOff con il Petit Théâtre:

“Brigitte et le petit bal perdù” di e con Nadia Addis; “Momento”, un progetto di Stefano Mazzotta con Amina Amici, e “Magnificat” di e con Amina Amici

Festival internazionale di danza contemporanea “Logos Cortoindanza”

Prosegue nel weekend, l’11, 12 e 13 novembre, il festival internazionale di danza contemporanea “Logos Cortoindanza” diretto da Simonetta Pusceddu.

Tre giornate nello spazio teatrale T.Off in via Nazario Sauro, Cagliari, dedicate dalle 20.00 alle 21.30 al “Teatro in miniatura”. Alle 20.00 apre la performance breve “Brigitte et le petit bal perdù”, progetto, regia e interpretazione di Nadia Addis (seguono altre due repliche).

Microstorie dai 5 ai dieci minuti che si susseguono nel corso della serata riservate a soli cinque spettatori per volta per preservarne la dimensione intima, un invito ad apprezzare le piccole meraviglie della vita.

In un mondo che scorre in maniera sempre più frenetica, la storia di Brigitte si impone come un elogio alla lentezza. Segue “Momento” di Stefano Mazzotta con Amina Amici.

Primo capitolo intorno al tema della memoria e del tempo del più ampio progetto coreografico “Il racconto dell’isola sconosciuta”, liberamente ispirato all’omonima opera di Josè Saramago.

Produzione: Zerogrammi in collaborazione con Interconnessioni 2021/Tersicorea Cagliari con il sostegno di TAP/Torino Arti Performative, Regione Piemonte, MIC – Ministero della Cultura.

Quindi la creazione in miniatura di teatro “Magnificat” di e con Amina Amici.

La capienza è limitata a max 15 persone per ciascuna giornata, è ancora disponibile qualche posto.

È necessaria la prenotazione attraverso il seguente link: https://www.tersicorea.org/agenda-logos-2022

Per ulteriori info su prenotazioni biglietti e abbonamento: tersicoreat.off@gmail.com – cell. 328 9208242 – www.tersicorea.it – T.off Officina delle arti sceniche e performative, via Nazario Sauro 6, Cagliari.